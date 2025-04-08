https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/devre-mulk-sahiplerini-ikna-edip-ele-gecirdiler-100-milyon-liralik-suc-agi-ortaya-cikti-1095233709.html
Devre mülk sahiplerini ikna edip ele geçirdiler: 100 milyon liralık suç ağı ortaya çıktı
Devre mülk sahiplerini ikna edip ele geçirdiler: 100 milyon liralık suç ağı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen bir operasyonda dolandırıcıların devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna ederek, mobil bankacılık bilgilerini... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T21:00+0300
2025-04-08T21:00+0300
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İzmir, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, sözleşme işlemleri sırasında mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri ve bu kişilerin hesapları üzerinden kredi çekerek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.Soruşturmada örgüt elebaşı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.Aramalarda 10 bin dolar, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonun ayrıntılarıOperasyonda zanlıların yabancı uyruklu kişiler üzerine çıkardıkları hatlarla devre mülk sahipleriyle iletişime geçtikleri, işlemler sırasında kod isim kullandıkları, paravan şirketler aracılığıyla da mağdurları yurtiçi ve dışında yetki sahibi firmalardan olduklarına ikna ettikleri ortaya çıkarıldı.Örgüt üyelerinin, farklı ülke vatandaşlarının vatandaşlık kazanmalarını sağlama iddiasıyla devre mülk sahiplerinin hisselerine yüksek meblağlarda satma ve kiralama teklifinde bulundukları tespit edildi.Örgütün ikna ettikleri kişileri ofislerine davet ederek, mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri, kişilerin üzerinden kredi çekip paraları kurdukları paravan şirketlere aktardıkları, bu yöntemle 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-trumpin-tarifelerini-degerlendirdi-firsat-goruyoruz-1095230889.html
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i̇zmir, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
i̇zmir, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Devre mülk sahiplerini ikna edip ele geçirdiler: 100 milyon liralık suç ağı ortaya çıktı
21:00 08.04.2025 (güncellendi: 21:28 08.04.2025)
İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen bir operasyonda dolandırıcıların devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna ederek, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ve 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.
İzmir, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, sözleşme işlemleri sırasında mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri ve bu kişilerin hesapları üzerinden kredi çekerek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.
Soruşturmada örgüt elebaşı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 10 bin dolar, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda zanlıların yabancı uyruklu kişiler üzerine çıkardıkları hatlarla devre mülk sahipleriyle iletişime geçtikleri, işlemler sırasında kod isim kullandıkları, paravan şirketler aracılığıyla da mağdurları yurtiçi ve dışında yetki sahibi firmalardan olduklarına ikna ettikleri ortaya çıkarıldı.
Örgüt üyelerinin, farklı ülke vatandaşlarının vatandaşlık kazanmalarını sağlama iddiasıyla devre mülk sahiplerinin hisselerine yüksek meblağlarda satma ve kiralama teklifinde bulundukları tespit edildi.
Örgütün ikna ettikleri kişileri ofislerine davet ederek, mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri, kişilerin üzerinden kredi çekip paraları kurdukları paravan şirketlere aktardıkları, bu yöntemle 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.