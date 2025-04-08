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DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı
DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umduklarını söyledi. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T14:40+0300
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tuncer bakırhan
cumhurbaşkanı
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DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine dair açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sanırım bu hafta içinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz bekliyoruz" dedi.Ömer Çelik de tarih vermiştiAK Parti MKYK toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini söylemişti. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir" açıklaması yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/celik-dem-parti-ile-cumhurbaskani-erdogan-gorusmesine-iliskin-tarih-verdi-1095203456.html
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dem parti, tuncer bakırhan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
dem parti, tuncer bakırhan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı

14:40 08.04.2025
© AA / Mustafa HatipoğluBakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz
Bakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umduklarını söyledi.
DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine dair açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sanırım bu hafta içinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz bekliyoruz" dedi.

Ömer Çelik de tarih vermişti

AK Parti MKYK toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini söylemişti. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir" açıklaması yapmıştı.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
TÜRKİYE
Çelik, DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin tarih verdi
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