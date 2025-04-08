https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/dem-parti-cumhurbaskani-erdogan-ile-ne-zaman-goruseceklerini-acikladi-1095226753.html

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerini açıkladı

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umduklarını söyledi. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T14:40+0300

2025-04-08T14:40+0300

2025-04-08T14:40+0300

türki̇ye

dem parti

tuncer bakırhan

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

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DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine dair açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sanırım bu hafta içinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz bekliyoruz" dedi.Ömer Çelik de tarih vermiştiAK Parti MKYK toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini söylemişti. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir" açıklaması yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/celik-dem-parti-ile-cumhurbaskani-erdogan-gorusmesine-iliskin-tarih-verdi-1095203456.html

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dem parti, tuncer bakırhan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan