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Çelik, DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin tarih verdi
Çelik, DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin tarih verdi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi için randevu ayarlanacağını söyledi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T17:34+0300
2025-04-07T17:42+0300
türki̇ye
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chp
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ak parti mkyk
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AK Parti MKYK toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini söyledi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir" dedi. Yeni süreçte yeni aşamalar olacakÇelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iyileşme sürecinde bile terörsüz Türkiye konusunda hassasiyetinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sayın Bahçeli'nin süreci en yakın şekilde takip etmesi, bu konuya verdiğimiz önemin, hassasiyetin yeni bir zirvesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız da bugünkü MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye konusunda devlet kurumların senkronize şekilde faaliyet yürüttüğünü, siyasi açıdan da bu sürecin aynı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. AK Parti Genel Merkezi olarak bizim siyasi ajandamızın en üst sıralarında yer alan bir konudur. Yeni süreçte yeni aşamalar olacak" ifadelerini kullandı. Sosyal bölücülük ifadesini kullandıCHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı sayın Özel'in provokasyondan mandacılığa uzanan geniş bir literatürde negatif siyasete imza atmış olmasıdır. Esnaf, çiftçi, işçinin emeğinin kabul görmemesine ilişkin olarak yürütülen kampanya, bir partinin kendi vatandaşlarının emeğini kavga unsuru yaptığı bir ilktir. Hem sosyal hayat açısından hem diğer açılardan bakıldığında sayın Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmaktadır. Kendilerine destek verenler ve vermeyenler olarak ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz bir faaliyete imza atmıştır. Bu vatandaşımızda karşılık bulmamıştır. CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir.Büyük bir demokrasi, siyaset hatası yaparak, büyük bir yanlışa imza atarak sayın Özgür Özel, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, siyasi hayatımızın yanından geçmeyecek ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Bunu yaparken kendi siyasi hayatlarını ve kültürünü yansıtıyorlar. Cunta ifadesi seçilmiş iradeye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. Madem siyasi cuntacılık bahsini açıyor, o zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP ya siyasi cuntacılığı tahrik unsuru, sürükleyicisi olmuştur ya da ortaya çıkan cuntalara sessiz kalmıştır veya destek vermiştir. Bir araştırma yapılırsa burada bir siyasi cuntacılık söz konusu olduysa eşittir CHP'yi bulacaktır. Özgür Özel'in kendi tarihiyle hesaplaşmadan, demokrasimizi sabote etmek için cumhuriyetimizin dinamiklerini gasp etmek için yaptıklarıyla yüzleşmeden bu konularda ciddi siyasi hesaplaşma içine girmedin bu konuda söz söyleyecek mecali ve kapasitesi yoktur. Vatandaşın oyuyla seçilen kim olursa olsun CHP seçilmişlere diktatör, otokrat der ve onları cuntacılıkla suçlar."'Suriye Devlet Başkanı cuma günü Türkiye'ye gelecek'Türkiye'nin Suriye merkezli olaylar çerçevesinde bölge barışı için çabalarını sürdürdüğünü söyleyen Çelik, "Burada tartışılması gereken mesele Türkiye'nin faaliyeti değil, İsrail'in Suriye'deki faaliyetleridir. Burada Türkiye'yi hedef alırken esasında yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. İsrail'in yaptığı her askeri operasyon bölge barışını tehdit eden yeni bir durum ortaya çıkarıyor. Biz BM ve uluslararası hukuka uygun davrandığımızı her şekilde ortaya koyuyoruz. İsrail'in BM parametrelerine uygun davrandığına dair tek bir örnek yoktur. Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara Cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Pek çok dış politika uzmanı o forumda bulunacak. Perşembe günü Endonezya Cumhurbaşkanını ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Antalya Diplomasi Forumu'nda pek çok misafirimiz olacak." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/omer-celikten-ozgur-ozele-tepki-demokratik-siyasi-sozlukte-cunta-esittir-chp-yazar-1095176221.html
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ömer çelik açıklama, ömer çelik erdoğan, erdoğan dem parti görüşme
ömer çelik açıklama, ömer çelik erdoğan, erdoğan dem parti görüşme

Çelik, DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin tarih verdi

17:34 07.04.2025 (güncellendi: 17:42 07.04.2025)
© Emin SansarÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© Emin Sansar
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi için randevu ayarlanacağını söyledi.
AK Parti MKYK toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini söyledi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir" dedi.

Yeni süreçte yeni aşamalar olacak

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iyileşme sürecinde bile terörsüz Türkiye konusunda hassasiyetinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sayın Bahçeli'nin süreci en yakın şekilde takip etmesi, bu konuya verdiğimiz önemin, hassasiyetin yeni bir zirvesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız da bugünkü MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye konusunda devlet kurumların senkronize şekilde faaliyet yürüttüğünü, siyasi açıdan da bu sürecin aynı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. AK Parti Genel Merkezi olarak bizim siyasi ajandamızın en üst sıralarında yer alan bir konudur. Yeni süreçte yeni aşamalar olacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal bölücülük ifadesini kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı sayın Özel'in provokasyondan mandacılığa uzanan geniş bir literatürde negatif siyasete imza atmış olmasıdır. Esnaf, çiftçi, işçinin emeğinin kabul görmemesine ilişkin olarak yürütülen kampanya, bir partinin kendi vatandaşlarının emeğini kavga unsuru yaptığı bir ilktir. Hem sosyal hayat açısından hem diğer açılardan bakıldığında sayın Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmaktadır. Kendilerine destek verenler ve vermeyenler olarak ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz bir faaliyete imza atmıştır. Bu vatandaşımızda karşılık bulmamıştır. CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir.
Büyük bir demokrasi, siyaset hatası yaparak, büyük bir yanlışa imza atarak sayın Özgür Özel, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, siyasi hayatımızın yanından geçmeyecek ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Bunu yaparken kendi siyasi hayatlarını ve kültürünü yansıtıyorlar. Cunta ifadesi seçilmiş iradeye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. Madem siyasi cuntacılık bahsini açıyor, o zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP ya siyasi cuntacılığı tahrik unsuru, sürükleyicisi olmuştur ya da ortaya çıkan cuntalara sessiz kalmıştır veya destek vermiştir. Bir araştırma yapılırsa burada bir siyasi cuntacılık söz konusu olduysa eşittir CHP'yi bulacaktır. Özgür Özel'in kendi tarihiyle hesaplaşmadan, demokrasimizi sabote etmek için cumhuriyetimizin dinamiklerini gasp etmek için yaptıklarıyla yüzleşmeden bu konularda ciddi siyasi hesaplaşma içine girmedin bu konuda söz söyleyecek mecali ve kapasitesi yoktur. Vatandaşın oyuyla seçilen kim olursa olsun CHP seçilmişlere diktatör, otokrat der ve onları cuntacılıkla suçlar."

'Suriye Devlet Başkanı cuma günü Türkiye'ye gelecek'

Türkiye'nin Suriye merkezli olaylar çerçevesinde bölge barışı için çabalarını sürdürdüğünü söyleyen Çelik,
"Burada tartışılması gereken mesele Türkiye'nin faaliyeti değil, İsrail'in Suriye'deki faaliyetleridir. Burada Türkiye'yi hedef alırken esasında yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. İsrail'in yaptığı her askeri operasyon bölge barışını tehdit eden yeni bir durum ortaya çıkarıyor. Biz BM ve uluslararası hukuka uygun davrandığımızı her şekilde ortaya koyuyoruz. İsrail'in BM parametrelerine uygun davrandığına dair tek bir örnek yoktur. Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara Cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Pek çok dış politika uzmanı o forumda bulunacak. Perşembe günü Endonezya Cumhurbaşkanını ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Antalya Diplomasi Forumu'nda pek çok misafirimiz olacak." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar'
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