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Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama: 'Dosyalardaki duruma göre karar verilecek'
Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama: 'Dosyalardaki duruma göre karar verilecek'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencileri için, "Dosyalardaki duruma göre gerekli... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T12:24+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin son durumu anlattı.Bakan Tunç, "Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır." dedi.'Değerlendirmeyi hakimlik yapacak'Bakan Tunç yargıya müdahale yetkilerinin olmadığını vurguladı ve "Tutukluluğu devam edenler var. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır. Dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir. Onlarla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili olarak yargı sürecini takip etmek durumundayız. Yargıya müdahale etme yetkimiz yok." dedi.'Çıplak arama yok'Bakan Tunç, basında çıkan iddialara ilişkin de konuştu ve "Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Birilerinin 'çıplak arama' şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle söz konusu değil. Buna izin veremeyiz. Cezaevlerine yasaklı madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa detaylı arama yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir. Bu detaylı aramada kişinin mahremiyeti, özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması, kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması gibi tedbirleri alınarak detaylı arama yapılır. İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz. Cezaevinde tutuklu bulunanlar, devletimize emanettir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz." dedi.Özgür Özel'e cunta tepkisiTunç, CHP lideri Özgür Özel'in olağanüstü kurultaydaki 'cunta' açıklamasını eleştirdi ve şunları söyledi:
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yılmaz tunç, türkiye, haberler
yılmaz tunç, türkiye, haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama: 'Dosyalardaki duruma göre karar verilecek'

12:24 07.04.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencileri için, "Dosyalardaki duruma göre gerekli kararlar verilecek." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin son durumu anlattı.
Bakan Tunç, "Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır." dedi.

'Değerlendirmeyi hakimlik yapacak'

Bakan Tunç yargıya müdahale yetkilerinin olmadığını vurguladı ve "Tutukluluğu devam edenler var. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır. Dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir. Onlarla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili olarak yargı sürecini takip etmek durumundayız. Yargıya müdahale etme yetkimiz yok." dedi.

'Çıplak arama yok'

Bakan Tunç, basında çıkan iddialara ilişkin de konuştu ve "Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Birilerinin 'çıplak arama' şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle söz konusu değil. Buna izin veremeyiz. Cezaevlerine yasaklı madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa detaylı arama yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir. Bu detaylı aramada kişinin mahremiyeti, özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması, kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması gibi tedbirleri alınarak detaylı arama yapılır. İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz. Cezaevinde tutuklu bulunanlar, devletimize emanettir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz." dedi.

Özgür Özel'e cunta tepkisi

Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in olağanüstü kurultaydaki 'cunta' açıklamasını eleştirdi ve şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çok talihsiz bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini vermiştir. Çok büyük gayret göstermiş, darbecileri tarihe gömmüştür. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar."
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