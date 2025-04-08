https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/bayrakli-belediyesine-37-milyonluk-cop-cezasi-hafriyat-evsel-atiklar-ve-eski-esyalar-tespit-edildi-1095218293.html
Bayraklı Belediyesi'ne bakanlıktan 3.7 milyonluk çöp cezası: Hafriyat, evsel atıklar ve eski eşyalar tespit edildi
Bayraklı Belediyesi'ne bakanlıktan 3.7 milyonluk çöp cezası: Hafriyat, evsel atıklar ve eski eşyalar tespit edildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vahşi depolama yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T11:19+0300
2025-04-08T11:19+0300
2025-04-08T11:19+0300
türki̇ye
çöp
belediye
ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Bayraklı Belediyesine yaklaşık 4 milyon lira ceza kesti.İzmir'de belediyeye çöp cezasıİzmir İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığını gördü.Evsel atık tespit edildiEkiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.3 milyon 739 bin 452 lira cezaÇevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mitten-nokta-operasyonu-kisisel-verileri-teror-orgutlerine-satan-uluslararasi-siber-casusluk-1095093813.html
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çöp, belediye, ceza
Bayraklı Belediyesi'ne bakanlıktan 3.7 milyonluk çöp cezası: Hafriyat, evsel atıklar ve eski eşyalar tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vahşi depolama yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Bayraklı Belediyesine yaklaşık 4 milyon lira ceza kesti.
İzmir'de belediyeye çöp cezası
İzmir İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığını gördü.
Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.
3 milyon 739 bin 452 lira ceza
Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.
Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.