Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'CHP'de yeniden doğuş yaşanıyor'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi: ‘Veriler, topraktan nasıl koptuğumuzu gösteriyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ülkemizde her beş kişiden biri zehirleniyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
50’nci yılında Microsoft
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Krize girmiş bir Çin, resesyondan çok daha kötü senaryoları gündeme getirir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Mavi Vatan'da son durum ne? Emekli Tümamiral Gürdeniz anlattı: 'Yunanistan, anlaşmayı fiilen tanımamış oldu'
19:10
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:09
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:34
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/arda-gulere-yeni-talip-cikti--30-milyon-euroluk-teklif-1095219952.html
Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif
Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'e, Arsenal'den sürpriz teklif geldiği iddia edildi. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T12:02+0300
2025-04-08T12:02+0300
spor
arsenal
real madrid
arda güler
premier lig
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094028242_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86d7072e6ee106c9341d1dee73c2ee85.jpg
Real Madrid forması giyen Arda Güler için Premier Lig takımlarından Arsenal'in talip olduğu iddiaları ortaya atıldı. Arsenal'in 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, bu sezon Real Madrid'de ilk 11'de çok fazla süre alamayan genç futbolcu 33 maçta forma giydi, 3 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Arteta istiyorİngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.Piyasa değeri 45 milyon euroGüler bu sezonda 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uefa-sampiyonlar-liginde-ceyrek-final-heyecani-basliyor-bugunku-arsenal-real-madrid-macinda-arda-1095214890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094028242_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb6c10d90b4e98216cca71fd3e041d72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arsenal, real madrid, arda güler, premier lig, transfer
arsenal, real madrid, arda güler, premier lig, transfer

Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif

12:02 08.04.2025
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA
Abone ol
Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'e, Arsenal'den sürpriz teklif geldiği iddia edildi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler için Premier Lig takımlarından Arsenal'in talip olduğu iddiaları ortaya atıldı. Arsenal'in 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, bu sezon Real Madrid'de ilk 11'de çok fazla süre alamayan genç futbolcu 33 maçta forma giydi, 3 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Teknik direktör Arteta istiyor

İngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.

Piyasa değeri 45 milyon euro

Güler bu sezonda 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor: Bugünkü Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала