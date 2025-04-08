https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/arda-gulere-yeni-talip-cikti--30-milyon-euroluk-teklif-1095219952.html

Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif

Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'e, Arsenal'den sürpriz teklif geldiği iddia edildi. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T12:02+0300

2025-04-08T12:02+0300

2025-04-08T12:02+0300

spor

arsenal

real madrid

arda güler

premier lig

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094028242_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86d7072e6ee106c9341d1dee73c2ee85.jpg

Real Madrid forması giyen Arda Güler için Premier Lig takımlarından Arsenal'in talip olduğu iddiaları ortaya atıldı. Arsenal'in 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, bu sezon Real Madrid'de ilk 11'de çok fazla süre alamayan genç futbolcu 33 maçta forma giydi, 3 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Arteta istiyorİngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.Piyasa değeri 45 milyon euroGüler bu sezonda 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uefa-sampiyonlar-liginde-ceyrek-final-heyecani-basliyor-bugunku-arsenal-real-madrid-macinda-arda-1095214890.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arsenal, real madrid, arda güler, premier lig, transfer