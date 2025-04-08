https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/arda-gulere-yeni-talip-cikti--30-milyon-euroluk-teklif-1095219952.html
Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif
Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'e, Arsenal'den sürpriz teklif geldiği iddia edildi. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T12:02+0300
2025-04-08T12:02+0300
2025-04-08T12:02+0300
spor
arsenal
real madrid
arda güler
premier lig
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094028242_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86d7072e6ee106c9341d1dee73c2ee85.jpg
Real Madrid forması giyen Arda Güler için Premier Lig takımlarından Arsenal'in talip olduğu iddiaları ortaya atıldı. Arsenal'in 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, bu sezon Real Madrid'de ilk 11'de çok fazla süre alamayan genç futbolcu 33 maçta forma giydi, 3 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Arteta istiyorİngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.Piyasa değeri 45 milyon euroGüler bu sezonda 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/uefa-sampiyonlar-liginde-ceyrek-final-heyecani-basliyor-bugunku-arsenal-real-madrid-macinda-arda-1095214890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094028242_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb6c10d90b4e98216cca71fd3e041d72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arsenal, real madrid, arda güler, premier lig, transfer
arsenal, real madrid, arda güler, premier lig, transfer
Arda Güler'e yeni talip çıktı: 30 milyon euroluk teklif
Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'e, Arsenal'den sürpriz teklif geldiği iddia edildi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler için Premier Lig takımlarından Arsenal'in talip olduğu iddiaları ortaya atıldı. Arsenal'in 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, bu sezon Real Madrid'de ilk 11'de çok fazla süre alamayan genç futbolcu 33 maçta forma giydi, 3 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Teknik direktör Arteta istiyor
İngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Real Madrid'i konuk edecek Arsenal, transfer görüşmelerine de bu süreçte hız kazandırmayı planlıyor.
Piyasa değeri 45 milyon euro
Güler bu sezonda 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Genç yıldızın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.