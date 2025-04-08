https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/altin-fiyatlari-dususe-gecti-kuyumcularda-yogunluk-yasandi-1095232931.html
Altın fiyatları düşüşe geçti: Kuyumcularda yoğunluk yaşandı
Altın fiyatları düşüşe geçti: Kuyumcularda yoğunluk yaşandı
Sputnik Türkiye
Düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 3 bin 671 TL'den alınırken 3.672 TL'den satıldı. Küresel... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T19:24+0300
2025-04-08T19:24+0300
2025-04-08T19:24+0300
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i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko)
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Nisan ayının ikinci haftasında altın fiyatlarında yaşanan düşüş, halkı harekete geçirdi.Gram altının 3 bin 672 TL seviyelerine gerilemesiyle birlikte birçok kişi altın almak için kuyumculara akın etti. Özellikle çeyrek ve gram altına talebin arttığını belirten kuyumcular, gün boyu dükkanlarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Yatırım amacıyla altın almak isteyenlerin düşen fiyatları fırsat bilerek alım yaptığı, bazı kişilerinde altınlarını bozdurduğu ifade edildi.Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ikinci işlem gününde gram altın 3 bin 671 TL'den alınırken 3 bin 672 TL'den satıldı. Çeyrek altın 6 bin 132 TL alış, 6 bin 200 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın ise 24 bin 452 TL'den alınıp 24 bin 658 TL'den satıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasa-uzmani-islam-memisten-altin-yatirimcisini-uyari-altindaki-dusus-surecek-mi-altin-almak-icin-1095193378.html
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altın, gram altın, külçe altın, kuyumcu, i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko), yarım gram altın, piyasa, serbest piyasa ekonomisi, piyasa değeri, açık piyasa i̇şlemleri
Altın fiyatları düşüşe geçti: Kuyumcularda yoğunluk yaşandı
Düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 3 bin 671 TL'den alınırken 3.672 TL'den satıldı. Küresel piyasalarda altına olan talep azalırken fiyatlarda düşüş yaşandı. Türkiye'de ise kuyumcularda düşen altına talep yoğunluğa neden oldu.
Nisan ayının ikinci haftasında altın fiyatlarında yaşanan düşüş, halkı harekete geçirdi.
Gram altının 3 bin 672 TL seviyelerine gerilemesiyle birlikte birçok kişi altın almak için kuyumculara akın etti. Özellikle çeyrek ve gram altına talebin arttığını belirten kuyumcular, gün boyu dükkanlarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Yatırım amacıyla altın almak isteyenlerin düşen fiyatları fırsat bilerek alım yaptığı, bazı kişilerinde altınlarını bozdurduğu ifade edildi.
Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ikinci işlem gününde gram altın 3 bin 671 TL'den alınırken 3 bin 672 TL'den satıldı. Çeyrek altın 6 bin 132 TL alış, 6 bin 200 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın ise 24 bin 452 TL'den alınıp 24 bin 658 TL'den satıldı.