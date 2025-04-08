https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/altin-fiyatlari-dususe-gecti-kuyumcularda-yogunluk-yasandi-1095232931.html

Altın fiyatları düşüşe geçti: Kuyumcularda yoğunluk yaşandı

Altın fiyatları düşüşe geçti: Kuyumcularda yoğunluk yaşandı

Sputnik Türkiye

Düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın 3 bin 671 TL'den alınırken 3.672 TL'den satıldı. Küresel... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T19:24+0300

2025-04-08T19:24+0300

2025-04-08T19:24+0300

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Nisan ayının ikinci haftasında altın fiyatlarında yaşanan düşüş, halkı harekete geçirdi.Gram altının 3 bin 672 TL seviyelerine gerilemesiyle birlikte birçok kişi altın almak için kuyumculara akın etti. Özellikle çeyrek ve gram altına talebin arttığını belirten kuyumcular, gün boyu dükkanlarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Yatırım amacıyla altın almak isteyenlerin düşen fiyatları fırsat bilerek alım yaptığı, bazı kişilerinde altınlarını bozdurduğu ifade edildi.Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ikinci işlem gününde gram altın 3 bin 671 TL'den alınırken 3 bin 672 TL'den satıldı. Çeyrek altın 6 bin 132 TL alış, 6 bin 200 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın ise 24 bin 452 TL'den alınıp 24 bin 658 TL'den satıldı.

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