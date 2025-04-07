https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasa-uzmani-islam-memisten-altin-yatirimcisini-uyari-altindaki-dusus-surecek-mi-altin-almak-icin-1095193378.html

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyarı: Altındaki düşüş sürecek mi? Altın almak için uygun zaman mı?

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyarı: Altındaki düşüş sürecek mi? Altın almak için uygun zaman mı?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında düşüş devam ederken piyasa uzmanı İslam Memiş, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T12:42+0300

2025-04-07T12:42+0300

2025-04-07T12:42+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

gram altın

yarım gram altın

çeyrek altın

altın

külçe altın

ons altın

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Son günlerdeki yükselişin ardından altında yaşanan düşüş yatırımcısını endişelendirdi. Gram altında cumartesi gününe göre kayıp gramında 106 lirayı bulurken en çok merak edilen soruları yanıtlayan piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altında kısa vadede düşüşlerin devam etme olasılığının güçlü olduğunu söyledi. Peki altın yükselecek mi sorusunu ise Memiş, "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar bunu değerlendirecek ama devamına baktığımız zaman yine ticaret savaşları, yine jeopolitik gerilimler, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler, altın fiyatını yılın ikinci yarısında desteklemeye devam edecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında yükselişlerle yine altın güvenli liman gömleğini giyer ve yoluna devam eder diye düşünüyorum" dedi. Kısa vadede düşüşler sürecekGüvenli liman altındaki düşüşleri CNN Türk'e değerlendiren İslam Memiş, "Altın güvenli liman mı? Uzun vade için evet ama kısa vadede bir düzeltme ihtiyacı var altın fiyatlarının ve haftaya düşüşle başladı. Gram altın serbest piyasalarda 3 bin 820 lira seviyesinde. Çeyrek altın şu anda serbest piyasalarda 6 bin 265 lira seviyesinde. Yarım altın 12530 lira seviyesinde. Tam altına baktığımız zaman da 25 bin 60 lira seviyesinde. Altın fiyatlarının şu anda düşüş trendinde olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın tarafında cumartesi gününe kıyasla şu an gramında 106 liralık bir değer kaybı var. Ons altın tarafında 127 dolar civarında bir değer kaybı var. Özellikle geçen hafta altın-gümüş rasyosu çok yükselmişti. Gümüş daha çok negatif paylaşmıştı. Şimdi biraz düzeltme var. Altın negatif ayrıştı, gümüş biraz toparlandı ama ticaret savaşlarının kaygısı özellikle küresel borsalarda çok ciddi bir endişeye neden oldu. Küresel borsalarda yüzde 4, yüzde 5 civarında satışların olduğunu gördük. Dolayısıyla şimdi altın satanlar küresel borsaya giriş yapıyor ve özellikle gram altın tarafında kısa vadede düşüşlerin devam etme olasılığı güçlü." ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısına dikkat Memiş, altında yükseliş yaşanacak mı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasalar-negatif-seyirde-altin-fiyatlarinda-dusus-brent-petrol-nisan-2021den-beri-en-dusuk-1095185675.html

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