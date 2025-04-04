https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-mahir-polatin-tutukluluguna-itiraz-edildi-1095151059.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutukluluğuna itiraz edildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T22:58+0300

2025-04-04T22:58+0300

2025-04-04T22:58+0300

türki̇ye

mahir polat

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

itiraz

tahliye

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Dilekçede, Mahir Polat'ın soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındığı ve 23 Mart'ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.Polat'ın, savcılığın müzekkeresi doğrultusunda bugün cezaevi kampüsünde bulunan hastaneye sevk edildiği, burada dahiliye, göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji ve genel cerrahi branşları tarafından muayene edildiği aktarılan dilekçede, "Bu muayene bulgularının heyet raporu şeklinde tanzim edilerek Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bilgisi tarafımıza şifahen ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı.5275 Sayılı Kanun'un 16/2 maddesine göre hastalık nedeniyle infaz ertelemenin kriterinin, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil etmesi olduğuna işaret edilen dilekçede şunlar kaydedildi:Polat'ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesinin ve cezaevi koşullarında bulunmasının sağlığına zarar verdiği, yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği kaydedilen dilekçede, Polat'ın tıbbi tedavi alma ve sağlığını koruma imkanını engellemeyecek adli kontrol tedbirleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bakan-tunctan-tutuklu-mahir-polatin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1095142625.html

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mahir polat, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), itiraz, tahliye