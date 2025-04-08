https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/abd-cine-yuzde-104luk-gumruk-vergisi-uyguladi-bitcoinde-dusus-yasandi-1095233570.html

ABD, Çin’e yüzde 104’lük gümrük vergisi uyguladı: Bitcoin’de düşüş yaşandı

ABD, Çin’e yüzde 104’lük gümrük vergisi uyguladı: Bitcoin’de düşüş yaşandı

Sputnik Türkiye

ABD, Çin'e yönelik yüzde 104'lük ek gümrük vergilerini yürürlüğe koyduğunu açıkladı. 9 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlayacak olan yeni tarife Bitcoin'de... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T20:30+0300

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Beyaz Saray, ABD'nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 104 oranındaki ek gümrük vergilerinin resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. ABD'nin misilleme vergisine karşı uyguladığı ek yeni tarifelerin 9 Nisan itibarıyla tahsil edilmeye başlanacağı ifade edildi. Söz konusu hamle, iki ülke arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi endişelerini artırırken, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bitcoin gelişmelerin ardından satış baskısıyla karşılaşarak 76 bin 500 doların altına düştü.Bitcoin neden düştü?Bitcoin (BTC), bu gelişmelerin ardından ani bir satış baskısıyla karşılaştı. Kripto para birimi, TSİ 16.30’da 80 bin doların üzerinde işlem görürken, ABD'nin yeni gümrük tarifesi sonrası düşüşe geçerek 76 bin 500 dolara kadar geriledi. Piyasa analistleri, ticaret savaşına dair gerilimlerin artması halinde BTC’nin daha sert düzeltmelere maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/beyaz-saray-abd-cin-mallarina-yuzde-104-gumruk-vergisi-uygulamaya-basladi-1095233437.html

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