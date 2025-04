https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/uzmani-anlatti-otoyol-giselerindeki-kazalara-ne-sebep-oldu--1095196347.html

Uzmanı anlattı: Otoyol gişelerindeki kazalara ne sebep oldu?

Uzmanı anlattı: Otoyol gişelerindeki kazalara ne sebep oldu?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gişelerde meydana gelen feci kazaların nedenlerini uzmanı anlattı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T14:27+0300

2025-04-07T14:27+0300

2025-04-07T14:27+0300

yaşam

pendik

trafik kazası

kuzey marmara otoyolu

yol hipnozu

hızlı geçiş sistemi (hgs)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095156261_0:73:2117:1264_1920x0_80_0_0_e3e6acdcbb2ce29d1a0e6702d4a6e2ae.jpg

Pendik gişelerde iki gün arayla meydana gelen kazalar akıllara 'neden' sorusunu getirdi. İki kazada da araçların hiç hız kesmeden gişelerde duran arabalara hızla çarpmaları, yol hipnozu mu, sürücülerin öndeki araçların gişelerden otomatik geçeceklerini düşünmesi mi yoksa yola konsantre olmamaları mı? Uzmanı yoldaki tehditlere dikkat çekti ve sürücüleri uyardı. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada araç, gişelerde bekleyen tıra arkadan büyük bir hızla çarpmıştı. Kazada araç içerisindeki dört kişi hayatını kaybederken bu sabah da Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde duran TIR'a çarpan başka bir araçta bir kişi hayatını kaybetti. NTV'ye konuşan Otomobil ve Sürüş Uzmanı Turgut Yüksekdağ nedenler hakkında bilgiler paylaştı. Öndeki aracın otomatik geçeceğini düşünüyorlarGişelerdeki kazalarda genellikle öndeki aracın Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanacağı düşüncesiyle arkadaki aracın hız azaltmadığından dolayı kaynaklandığını söyleyen Yüksekdağ, "Otomatik geçeceklerini düşünüyorlar ama duran ödeme yapan veya herhangi bir sebepten duran otomobiller olduğunu da hesaba katmak gerek." uyarısında bulundu.Yol hipnozu ve telefon en büyük tehditler arasında Yol hipnozunun da kazalarda büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Yüksekdağ, "Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir süratle gidiyorsanız, yol hipnozu ile karşılaşabilirsiniz. Aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir şey sürücülerin sık sık telefonla uğraştığını görüyoruz." diye konuştu. Otomobil kullanmanın her dakika her saniye tam konsantrasyon gerektirdiğini belirten Yüksekdağ, "Yola konsantre olacaksınız. Otomobilinize konsantre olacaksınız. Yola hava şartlarına göre aracınızı kullanacaksınız." uyarısında bulundu.Gişelere 30 km hızla girilmeliKazalardaki bir etkenin de yağışlı havalarda kayganlaşan yol olduğuna dikkat çeken Yüksekdağ, "Bu kazada hız yine düşürülmemiş orada araç veya TIR olduğu varsayımını göz önüne almamış. Gişelere gelirken 30 kilometre maksimum süratle geçilecek der ama sürücülerin çok hızlı gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kuzey-marmara-otoyolunda-korkunc-kaza-1095156685.html

pendik

kuzey marmara otoyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pendik, trafik kazası, kuzey marmara otoyolu, yol hipnozu, hızlı geçiş sistemi (hgs)