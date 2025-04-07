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Ülker'in yeni CEO'su Özgür Kölükfakı oldu
Ülker'in yeni CEO'su Özgür Kölükfakı oldu
Sputnik Türkiye
Ülker Grubu'nda CEO değişimi gerçekleşti. Yeni CEO Özgür Kölükfakı oldu. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T17:23+0300
2025-04-07T17:23+0300
ekonomi̇
mete buyurgan
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
ülker
özgür kölükfakı
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Ülker'de beş yıldır CEO görevini sürdüren Mete Buyurgan'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı oldu. Beş yıldır aynı görevi sürdürüyordu2020 yılından bu yana Ülker’de CEO olarak görev yapan Mete Buyurgan, geçen ay Yıldız Holding'in global şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan Sorumlu Başkanı olarak atanmıştı. Ülker’de CEO koltuğuna Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı oturdu. Ülker’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özgür Kölükfakı, bugünden geçerli olmak üzere Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu murahhas aza ve Ülker Bisküvi CEO'luk görevine atanmıştır" ifadesi yer aldı.Özgür Kölükfakı kimdir?Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İşletme yüksek lisansını tamamlayan Kölükfakı, 1998’de Unilever bünyesine Marka Müdürü olarak katıldı. Yaklaşık 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yapan Kölükfakı, 2012-2015 arası Rusya Unilever’de Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcısı, 2015-2019 yılları arasında İran ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Müdür, 2019-2022 yılları arasında da Dondurma, İçecek ve Gıda Bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.Kölükfakı, Ülker’deki görevine başlamadan önce Hayat Kimya Türkiye operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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mete buyurgan, kamuyu aydınlatma platformu (kap), ülker, özgür kölükfakı
mete buyurgan, kamuyu aydınlatma platformu (kap), ülker, özgür kölükfakı

Ülker'in yeni CEO'su Özgür Kölükfakı oldu

17:23 07.04.2025
Özgür Kölükfakı sosyal medya
Özgür Kölükfakı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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Ülker Grubu'nda CEO değişimi gerçekleşti. Yeni CEO Özgür Kölükfakı oldu.
Ülker'de beş yıldır CEO görevini sürdüren Mete Buyurgan'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı oldu.

Beş yıldır aynı görevi sürdürüyordu

2020 yılından bu yana Ülker’de CEO olarak görev yapan Mete Buyurgan, geçen ay Yıldız Holding'in global şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan Sorumlu Başkanı olarak atanmıştı. Ülker’de CEO koltuğuna Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı oturdu. Ülker’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özgür Kölükfakı, bugünden geçerli olmak üzere Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu murahhas aza ve Ülker Bisküvi CEO'luk görevine atanmıştır" ifadesi yer aldı.

Özgür Kölükfakı kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İşletme yüksek lisansını tamamlayan Kölükfakı, 1998’de Unilever bünyesine Marka Müdürü olarak katıldı. Yaklaşık 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yapan Kölükfakı, 2012-2015 arası Rusya Unilever’de Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcısı, 2015-2019 yılları arasında İran ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Müdür, 2019-2022 yılları arasında da Dondurma, İçecek ve Gıda Bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Kölükfakı, Ülker’deki görevine başlamadan önce Hayat Kimya Türkiye operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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