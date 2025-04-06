https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/fenerbahce-trabzonsporu-4-1-maglup-etti----1095179906.html
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Talisca, hat-trick yaptı, sarı lacivert takımda gol atan diğer isimse Skriniar... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T21:52+0300
2025-04-06T21:52+0300
2025-04-06T21:52+0300
fenerbahçe
trabzonspor
spor
anderson talisca
milan skriniar
trendyol süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'dan Draguş'un attığı gol oldu. İkinci yarının 51. dakikasında Fenerbahçe Talisca ile skoru 1-1 yaptı. 60. dakikada Fenerbahçe Skriniar'ın şutunda topun filelere gitmesiyle 2-1 öne geçti. 64. dakikada Fenerbahçe Talisca'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 77. dakikada Fenerbahçe'de Talisca bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Fenerbahçe bu sonuçla müsabakadan galip ayrıldı.Talisca hat-trick yaptı Talisca, 51, 64 ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçtan sonra açıklama yapan futbolcu "Aslında birkaç maçtır deniyordum. Kariyerimde benzer birçok golüm var ve şüphesiz bu gol de en iyilerden biri" değerlendirmesinde bulundu. Anderson Talisca Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Adaptasyonumu tamamlamak benim için çok önemliydi. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de Trabzonspor maçı ve öncesinde Bodrum FK karşılaşmasında gol attı.
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Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Talisca, hat-trick yaptı, sarı lacivert takımda gol atan diğer isimse Skriniar oldu. Trabzonspor'un tek golü Draguş'tan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'dan Draguş'un attığı gol oldu.
İkinci yarının 51. dakikasında Fenerbahçe Talisca ile skoru 1-1 yaptı. 60. dakikada Fenerbahçe Skriniar'ın şutunda topun filelere gitmesiyle 2-1 öne geçti.
64. dakikada Fenerbahçe Talisca'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 77. dakikada Fenerbahçe'de Talisca bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Fenerbahçe bu sonuçla müsabakadan galip ayrıldı.
Talisca, 51, 64 ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçtan sonra açıklama yapan futbolcu "Aslında birkaç maçtır deniyordum. Kariyerimde benzer birçok golüm var ve şüphesiz bu gol de en iyilerden biri" değerlendirmesinde bulundu.
Anderson Talisca Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Adaptasyonumu tamamlamak benim için çok önemliydi. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de Trabzonspor maçı ve öncesinde Bodrum FK karşılaşmasında gol attı.