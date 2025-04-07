https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/toprak-mahsulleri-ofisinden-halka-arz-edilecek-paylasimlariyla-ilgili-uyari-1095207009.html
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 'halka arz edilecek' paylaşımlarıyla ilgili uyarı
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 'halka arz edilecek' paylaşımlarıyla ilgili uyarı
Sputnik Türkiye
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dolandırıcılık amaçlı paylaşımlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek"... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T20:22+0300
2025-04-07T20:22+0300
2025-04-07T20:24+0300
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
haberler
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dolandırıcılık
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelen açıklamada kuruma ilişkin halka arz ve devlet güvenceli yatırım gibi paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Söz konusu paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı. TMO'dan yapılan açıklamada 'Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek', 'TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor' ve '87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı' gibi dijital mecralardan yayılan paylaşımların gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içerikler olduğu belirtildi. Kuruma yönelik resmi açıklamaların sadece TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığının altı çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyada-sahte-kadin-profiliyle-500-milyon-liralik-dolandiricilik-1095205326.html
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toprak mahsulleri ofisi (tmo), haberler, dolandırıcılık
toprak mahsulleri ofisi (tmo), haberler, dolandırıcılık
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 'halka arz edilecek' paylaşımlarıyla ilgili uyarı
20:22 07.04.2025 (güncellendi: 20:24 07.04.2025)
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dolandırıcılık amaçlı paylaşımlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek" gibi paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelen açıklamada kuruma ilişkin halka arz ve devlet güvenceli yatırım gibi paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Söz konusu paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı.
TMO'dan yapılan açıklamada 'Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek', 'TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor' ve '87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı' gibi dijital mecralardan yayılan paylaşımların gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içerikler olduğu belirtildi.
Kuruma yönelik resmi açıklamaların sadece TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığının altı çizildi.