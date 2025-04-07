https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/toprak-mahsulleri-ofisinden-halka-arz-edilecek-paylasimlariyla-ilgili-uyari-1095207009.html

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 'halka arz edilecek' paylaşımlarıyla ilgili uyarı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 'halka arz edilecek' paylaşımlarıyla ilgili uyarı

Sputnik Türkiye

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dolandırıcılık amaçlı paylaşımlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek"... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T20:22+0300

2025-04-07T20:22+0300

2025-04-07T20:24+0300

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

haberler

türki̇ye

dolandırıcılık

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelen açıklamada kuruma ilişkin halka arz ve devlet güvenceli yatırım gibi paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Söz konusu paylaşımların, dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı. TMO'dan yapılan açıklamada 'Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek', 'TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor' ve '87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı' gibi dijital mecralardan yayılan paylaşımların gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içerikler olduğu belirtildi. Kuruma yönelik resmi açıklamaların sadece TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığının altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyada-sahte-kadin-profiliyle-500-milyon-liralik-dolandiricilik-1095205326.html

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toprak mahsulleri ofisi (tmo), haberler, dolandırıcılık