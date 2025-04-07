Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
10:15
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
12:15
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
CHP olağanüstü kurultayında neler yaşandı?
13:12
168 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
17 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
19:04
15 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
19:44
4 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
20:48
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
21:02
53 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
22:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/benzin-ve-motorine-buyuk-indirim-geliyor-tabelalarin-degisecegi-tarih-verildi-1095182902.html
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt sektöründe büyük bir indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, benzin ve motorin... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T07:39+0300
2025-04-07T07:39+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
benzin
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Geçtiğimiz hafta 74.95 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatı, haftayı 65.58 dolar ile kapatarak önemli bir düşüş yaşadı. Bu sert düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkileyecek bir indirim sinyali olarak yorumlandı.Benzin ve motorine i̇ndirim yoldaSektör kaynakları, özellikle bu hafta ortasında, yani çarşamba günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında 1.5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini belirtiyor. Brent petrolün uluslararası piyasalarda gerilemesi, rafineri satış fiyatlarını etkilerken, pompa fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini belirtiyor.7 Nisan akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/emekliye-27-bin-tlye-varan-promosyon-nisan-2025-en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-1095182013.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin indirimi ne zaman, motorin indirimi son dakika, akaryakıt indirimi 2025, istanbul güncel benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir lpg fiyatı, -akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, benzin litre fiyatı güncel, motorin ne kadar, lpg fiyatları 2025, akaryakıt indirimi son dakika haberi, 1.5 tl benzin indirimi
benzin indirimi ne zaman, motorin indirimi son dakika, akaryakıt indirimi 2025, istanbul güncel benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir lpg fiyatı, -akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, benzin litre fiyatı güncel, motorin ne kadar, lpg fiyatları 2025, akaryakıt indirimi son dakika haberi, 1.5 tl benzin indirimi

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi

07:39 07.04.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
Abone ol
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt sektöründe büyük bir indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1.5 TL'yi aşan indirim beklendiğini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta 74.95 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatı, haftayı 65.58 dolar ile kapatarak önemli bir düşüş yaşadı. Bu sert düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkileyecek bir indirim sinyali olarak yorumlandı.

Benzin ve motorine i̇ndirim yolda

Sektör kaynakları, özellikle bu hafta ortasında, yani çarşamba günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında 1.5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini belirtiyor. Brent petrolün uluslararası piyasalarda gerilemesi, rafineri satış fiyatlarını etkilerken, pompa fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini belirtiyor.

7 Nisan akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 46.83 TL
LPG: 28.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 46.57 TL
Motorin: Güncellenmedi
LPG: 27.59 TL

Ankara

Benzin: 47.29 TL
Motorin: 47.57 TL
LPG: 28.09 TL

İzmir

Benzin: 47.65 TL
Motorin: 47.93 TL
LPG: 28.04 TL
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
EKONOMİ
Emekliye 27 bin TL’ye varan promosyon: Nisan 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar açıklandı
06:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала