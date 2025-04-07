https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/benzin-ve-motorine-buyuk-indirim-geliyor-tabelalarin-degisecegi-tarih-verildi-1095182902.html
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt sektöründe büyük bir indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, benzin ve motorin... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T07:39+0300
2025-04-07T07:39+0300
2025-04-07T07:39+0300
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Geçtiğimiz hafta 74.95 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatı, haftayı 65.58 dolar ile kapatarak önemli bir düşüş yaşadı. Bu sert düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkileyecek bir indirim sinyali olarak yorumlandı.Benzin ve motorine i̇ndirim yoldaSektör kaynakları, özellikle bu hafta ortasında, yani çarşamba günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında 1.5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini belirtiyor. Brent petrolün uluslararası piyasalarda gerilemesi, rafineri satış fiyatlarını etkilerken, pompa fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini belirtiyor.7 Nisan akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankaraİzmir
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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: Tabelaların değişeceği tarih verildi
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt sektöründe büyük bir indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1.5 TL'yi aşan indirim beklendiğini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta 74.95 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatı, haftayı 65.58 dolar ile kapatarak önemli bir düşüş yaşadı. Bu sert düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkileyecek bir indirim sinyali olarak yorumlandı.
Benzin ve motorine i̇ndirim yolda
Sektör kaynakları, özellikle bu hafta ortasında, yani çarşamba günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında 1.5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini belirtiyor. Brent petrolün uluslararası piyasalarda gerilemesi, rafineri satış fiyatlarını etkilerken, pompa fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
Sektör temsilcileri, brent petroldeki düşüşün devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini belirtiyor.
7 Nisan akaryakıt fiyatları