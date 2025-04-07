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Tepetaklak olan Asya borsalarını Avrupa takip ediyor: Hong Kong, 28 yılın en kötü günüyle kapandı
Tepetaklak olan Asya borsalarını Avrupa takip ediyor: Hong Kong, 28 yılın en kötü günüyle kapandı
Sputnik Türkiye
Trump’ın gümrük vergileri ve etkilenen ülkelerin verdiği karşılık sonrasında piyasalar, sert düşüşlere ve değer kaybına uğradı. Haftaya başlayan Asya... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T12:59+0300
2025-04-07T12:59+0300
hang seng endeksi
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şanghay bileşik endeksi
londra borsası (lse)
asya
avustralya
donald trump
ftse 100 endeksi
alman birleşik borsa endeksi dax
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’ye ihracat yapan bazı Asya ve Avrupa ülkelerine getirdiği ek gümrük vergileri, geçen haftadan bu yana borsalarda değer kaybına yol açmıştı. Gümrük vergisiyle karşı karşıya kalan ülkelerin açıkladığı karşı vergiler ise borsalardaki düşüş eğilimini, bu haftaya sert bir şekilde taşıdı.Güne düşüşle başlayan Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 13,22 düştü ve 28 yılın en kötü günüyle kapandı. Hong Kong’daki düşüşleri Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 8'den fazla düşüşle takip etti. Hong Kong ve Şanghay'da, 4 Nisan Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalıydı.Asya pazarındaki düşüş, erken Avrupa borsalarına yansıdıAsya pazarlarındaki düşüş sonrası gözler Avrupa piyasasına çevrildi. Londra'daki FTSE 100 endeksi, güne yüzde 2,4 düşüşle açıldı. Değer kaybetmeye devam eden FTSE 100 endeksinde yüzde 6’lık düşüş görüldü. Alman Birleşik Borsa Endeksi olan DAX endeksi işlem başlangıcında yaklaşık yüzde 10 sert bir düşüş yaşadı.Açılışta büyük dalgalanmalara sahne olan Avrupa borsalarında DAX endeksi toparlayarak düşüşü, yüzde 7,6’ya çekti. Fransa’nın ana borsa endeksi olan CAC 40 endeksi ise yüzde 7 düştü.Avustralya’da 2023’ten bu yana en düşük kapanışAvrupa’da sert düşüşlerle başlayan telaşlı bir sabahın ardından Avustralya'nın ana ASX 200 endeksi, 2023'ün sonlarından bu yana en düşük kapanış seviyesinden günü tamamladı. Türkiye gibi yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilen Avustralya’nın Maliye Bakanı Jim Chalmers “Güven çöktüğünde, piyasalar çöker ve ABD yönetiminin kendi kendini yenilgiye uğratan gümrük vergisi politikasının bir sonucu olarak gördüğümüz şey budur" açıklamasını yaptı.İlk başta Çin’i hedef almış gibi görünse de Trump'ın ek gümrük vergilerine piyasanın tepkisi sert oldu. Haftaya sert değer kaybıyla başlayan Japonya, Güney Kore ve Avustralya borsaları, günü kötü durumda tamamladı. Tayvan'ın TAIEX endeksi rekor seviyede düşüşle kapandı. Taipei'deki TAIEX endeksi rekor seviyede düşüş yaşayarak yüzde 9,7 değer kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasa-uzmani-islam-memisten-altin-yatirimcisini-uyari-altindaki-dusus-surecek-mi-altin-almak-icin-1095193378.html
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hang seng endeksi, hong kong, şanghay bileşik endeksi, londra borsası (lse), asya, avustralya, donald trump, ftse 100 endeksi, alman birleşik borsa endeksi dax, asx 200 endeksi, cac 40 endeksi, trump ek gümrük vergileri

Tepetaklak olan Asya borsalarını Avrupa takip ediyor: Hong Kong, 28 yılın en kötü günüyle kapandı

12:59 07.04.2025
© AP PhotoAsya Borsaları
Asya Borsaları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AP Photo
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Trump’ın gümrük vergileri ve etkilenen ülkelerin verdiği karşılık sonrasında piyasalar, sert düşüşlere ve değer kaybına uğradı. Haftaya başlayan Asya borsalarında sert düşüşler kaydedilirken erken açılan bazı Avrupa borsaları da düşüşten etkilendi. Hong Kong borsası, 28 yılın en kötü gününün ardından günü kapattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’ye ihracat yapan bazı Asya ve Avrupa ülkelerine getirdiği ek gümrük vergileri, geçen haftadan bu yana borsalarda değer kaybına yol açmıştı. Gümrük vergisiyle karşı karşıya kalan ülkelerin açıkladığı karşı vergiler ise borsalardaki düşüş eğilimini, bu haftaya sert bir şekilde taşıdı.
Güne düşüşle başlayan Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 13,22 düştü ve 28 yılın en kötü günüyle kapandı. Hong Kong’daki düşüşleri Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 8'den fazla düşüşle takip etti. Hong Kong ve Şanghay'da, 4 Nisan Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle kapalıydı.

Asya pazarındaki düşüş, erken Avrupa borsalarına yansıdı

Asya pazarlarındaki düşüş sonrası gözler Avrupa piyasasına çevrildi. Londra'daki FTSE 100 endeksi, güne yüzde 2,4 düşüşle açıldı. Değer kaybetmeye devam eden FTSE 100 endeksinde yüzde 6’lık düşüş görüldü. Alman Birleşik Borsa Endeksi olan DAX endeksi işlem başlangıcında yaklaşık yüzde 10 sert bir düşüş yaşadı.
Açılışta büyük dalgalanmalara sahne olan Avrupa borsalarında DAX endeksi toparlayarak düşüşü, yüzde 7,6’ya çekti. Fransa’nın ana borsa endeksi olan CAC 40 endeksi ise yüzde 7 düştü.

Avustralya’da 2023’ten bu yana en düşük kapanış

Avrupa’da sert düşüşlerle başlayan telaşlı bir sabahın ardından Avustralya'nın ana ASX 200 endeksi, 2023'ün sonlarından bu yana en düşük kapanış seviyesinden günü tamamladı. Türkiye gibi yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilen Avustralya’nın Maliye Bakanı Jim Chalmers “Güven çöktüğünde, piyasalar çöker ve ABD yönetiminin kendi kendini yenilgiye uğratan gümrük vergisi politikasının bir sonucu olarak gördüğümüz şey budur" açıklamasını yaptı.
İlk başta Çin’i hedef almış gibi görünse de Trump'ın ek gümrük vergilerine piyasanın tepkisi sert oldu. Haftaya sert değer kaybıyla başlayan Japonya, Güney Kore ve Avustralya borsaları, günü kötü durumda tamamladı.
Tayvan'ın TAIEX endeksi rekor seviyede düşüşle kapandı. Taipei'deki TAIEX endeksi rekor seviyede düşüş yaşayarak yüzde 9,7 değer kaybetti.
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