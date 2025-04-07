https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-odeme-icin-bugun-son-geciktirene-ceza-1095184894.html

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için bugün son, geciktirene ceza

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için bugün son, geciktirene ceza

Sputnik Türkiye

Tapu sahipleri dikkat! Kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün sona eriyor. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T09:04+0300

2025-04-07T09:04+0300

2025-04-07T09:04+0300

ekonomi̇

tapu

gelir i̇daresi başkanlığı

beyanname

vergi beyannamesi

kira beyannamesi

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Kira gelir vergisi beyannamesi için son gün 7 Nisan 2025. Konut sahipleri 33 bin TL, iş yeri sahipleri ise 230 bin TL’yi aşan kira gelirlerini beyan etmek zorunda. Beyanname verilmemesi halinde usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor.Beyanname verilmezse ne olur?Kira gelirini beyan etmeyenler için ciddi yaptırımlar söz konusu. Beyanname verilmediği takdirde:Bu cezalar, vergi mükelleflerinin maddi yükümlülüğünü artırabilir.Ödemeler nereden yapılabilir?Kira gelir vergisi beyanına ilişkin ödemeler şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:Ayrıca beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital platformları aracılığıyla kolayca verilebiliyor.Taksit seçeneği var mı?Evet. Vergi ödemesi iki taksit halinde yapılabiliyor.İlk taksidi zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ve cezalarla karşılaşabilir.Kimler beyanname vermekle yükümlü?Kira gelir beyanında sınırlar şöyle belirlenmiş durumda:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekonomist-ozgur-demirtas-once-paylasti-sonra-sildi-paylasimi-sosyal-medyayi-karistirdi-1095184407.html

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tapu, gelir i̇daresi başkanlığı, beyanname, vergi beyannamesi, kira beyannamesi