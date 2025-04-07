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Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için bugün son, geciktirene ceza
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için bugün son, geciktirene ceza
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Tapu sahipleri dikkat! Kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün sona eriyor. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T09:04+0300
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ekonomi̇
tapu
gelir i̇daresi başkanlığı
beyanname
vergi beyannamesi
kira beyannamesi
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Kira gelir vergisi beyannamesi için son gün 7 Nisan 2025. Konut sahipleri 33 bin TL, iş yeri sahipleri ise 230 bin TL’yi aşan kira gelirlerini beyan etmek zorunda. Beyanname verilmemesi halinde usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor.Beyanname verilmezse ne olur?Kira gelirini beyan etmeyenler için ciddi yaptırımlar söz konusu. Beyanname verilmediği takdirde:Bu cezalar, vergi mükelleflerinin maddi yükümlülüğünü artırabilir.Ödemeler nereden yapılabilir?Kira gelir vergisi beyanına ilişkin ödemeler şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:Ayrıca beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital platformları aracılığıyla kolayca verilebiliyor.Taksit seçeneği var mı?Evet. Vergi ödemesi iki taksit halinde yapılabiliyor.İlk taksidi zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ve cezalarla karşılaşabilir.Kimler beyanname vermekle yükümlü?Kira gelir beyanında sınırlar şöyle belirlenmiş durumda:
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tapu, gelir i̇daresi başkanlığı, beyanname, vergi beyannamesi, kira beyannamesi
tapu, gelir i̇daresi başkanlığı, beyanname, vergi beyannamesi, kira beyannamesi

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için bugün son, geciktirene ceza

09:04 07.04.2025
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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Tapu sahipleri dikkat! Kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün sona eriyor. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği süre doluyor. Yıllık kira geliri konutta 33 bin TL, iş yerinde ise 230 bin TL’yi geçen mülk sahipleri bu beyannameyi vermekle yükümlü.
Kira gelir vergisi beyannamesi için son gün 7 Nisan 2025. Konut sahipleri 33 bin TL, iş yeri sahipleri ise 230 bin TL’yi aşan kira gelirlerini beyan etmek zorunda. Beyanname verilmemesi halinde usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor.

Beyanname verilmezse ne olur?

Kira gelirini beyan etmeyenler için ciddi yaptırımlar söz konusu. Beyanname verilmediği takdirde:
Özel usulsüzlük cezası uygulanır,
Gecikme faizi işler,
Vergi ziyaı cezası devreye girer.
Bu cezalar, vergi mükelleflerinin maddi yükümlülüğünü artırabilir.

Ödemeler nereden yapılabilir?

Kira gelir vergisi beyanına ilişkin ödemeler şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:
Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamaları,
PTT şubeleri,
Tüm vergi daireleri.
Ayrıca beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital platformları aracılığıyla kolayca verilebiliyor.

Taksit seçeneği var mı?

Evet. Vergi ödemesi iki taksit halinde yapılabiliyor.
Birinci taksit ve damga vergisi bugün, 7 Nisan’da ödenmeli.
İkinci taksit ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yatırılabiliyor.
İlk taksidi zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ve cezalarla karşılaşabilir.

Kimler beyanname vermekle yükümlü?

Kira gelir beyanında sınırlar şöyle belirlenmiş durumda:
Konut sahipleri için: Yıllık kira geliri 33.000 TL’yi aşanlar.
İş yeri sahipleri için: Yıllık kira geliri 230.000 TL’yi aşanlar.
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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