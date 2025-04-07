https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekonomist-ozgur-demirtas-once-paylasti-sonra-sildi-paylasimi-sosyal-medyayi-karistirdi-1095184407.html
Ekonomist Özgür Demirtaş önce paylaştı sonra sildi: Paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı
Ekonomist Özgür Demirtaş önce paylaştı sonra sildi: Paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın paylaşımının, bir sosyal medya kullanıcısının yorumuyla neredeyse birebir aynı olması, sosyal medyada "kopya"... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T08:45+0300
2025-04-07T08:45+0300
2025-04-07T08:53+0300
türki̇ye
özgür demirtaş
tweet
kopya
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla bir anda gündeme oturdu. Demirtaş, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarını değerlendirerek, Çin’in karşısında üç zorlu yol olduğunu savundu.Demirtaş’ın yorumu gündem oldu"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."Aynı sözler i̇ki gün önce başka hesaptaAncak bu paylaşımın ardından sosyal medyada gündeme oturan asıl konu, Demirtaş’ın bu ifadeleri daha önce başka bir hesap tarafından paylaşılan içerikle benzer şekilde aktarmış olmasıydı. Söz konusu yorumun, Demirtaş’tan iki gün önce, 4 Nisan’da paylaşıldığı ortaya çıktı.'Kopya' iddialarıBu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Demirtaş hakkında "fikri kopyalama" suçlamalarında bulundu. Demirtaş, daha sonra paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.
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özgür demirtaş, tweet, kopya
özgür demirtaş, tweet, kopya
Ekonomist Özgür Demirtaş önce paylaştı sonra sildi: Paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı
08:45 07.04.2025 (güncellendi: 08:53 07.04.2025)
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın paylaşımının, bir sosyal medya kullanıcısının yorumuyla neredeyse birebir aynı olması, sosyal medyada "kopya" tartışmalarını beraberinde getirdi. Demirtaş'ın paylaşımını kaldırdığı görüldü.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla bir anda gündeme oturdu. Demirtaş, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarını değerlendirerek, Çin’in karşısında üç zorlu yol olduğunu savundu.
Demirtaş’ın yorumu gündem oldu
"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:
ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.
Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.
Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...
Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."
Aynı sözler i̇ki gün önce başka hesapta
Ancak bu paylaşımın ardından sosyal medyada gündeme oturan asıl konu, Demirtaş’ın bu ifadeleri daha önce başka bir hesap tarafından paylaşılan içerikle benzer şekilde aktarmış olmasıydı. Söz konusu yorumun, Demirtaş’tan iki gün önce, 4 Nisan’da paylaşıldığı ortaya çıktı.
Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Demirtaş hakkında "fikri kopyalama" suçlamalarında bulundu. Demirtaş, daha sonra paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.