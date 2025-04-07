https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ekonomist-ozgur-demirtas-once-paylasti-sonra-sildi-paylasimi-sosyal-medyayi-karistirdi-1095184407.html

Ekonomist Özgür Demirtaş önce paylaştı sonra sildi: Paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Ekonomist Özgür Demirtaş önce paylaştı sonra sildi: Paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın paylaşımının, bir sosyal medya kullanıcısının yorumuyla neredeyse birebir aynı olması, sosyal medyada "kopya"... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T08:45+0300

2025-04-07T08:45+0300

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türki̇ye

özgür demirtaş

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kopya

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla bir anda gündeme oturdu. Demirtaş, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarını değerlendirerek, Çin’in karşısında üç zorlu yol olduğunu savundu.Demirtaş’ın yorumu gündem oldu"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."Aynı sözler i̇ki gün önce başka hesaptaAncak bu paylaşımın ardından sosyal medyada gündeme oturan asıl konu, Demirtaş’ın bu ifadeleri daha önce başka bir hesap tarafından paylaşılan içerikle benzer şekilde aktarmış olmasıydı. Söz konusu yorumun, Demirtaş’tan iki gün önce, 4 Nisan’da paylaşıldığı ortaya çıktı.'Kopya' iddialarıBu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Demirtaş hakkında "fikri kopyalama" suçlamalarında bulundu. Demirtaş, daha sonra paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.

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