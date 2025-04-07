https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/suyu-analiz-etmeye-geldik-diyerek-evlere-girmeye-calisiyorlar-aski-boyle-uygulamamiz-yok-diyerek-1095201641.html
'Suyu analiz etmeye geldik' diyerek evlere girmeye çalışıyorlar: ASKİ 'Böyle uygulamamız yok' diyerek uyardı
'Suyu analiz etmeye geldik' diyerek evlere girmeye çalışıyorlar: ASKİ 'Böyle uygulamamız yok' diyerek uyardı
Sputnik Türkiye
ASKİ, "ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" diyerek evlere girmeye çalışanlara karşı uyardı ve 'Böyle bir uygulamamız yok' dedi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T16:46+0300
2025-04-07T16:46+0300
2025-04-07T16:46+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
aski̇
su arıtma cihazı
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), dolandırıcılara karşı uyardı.Ücretsiz arıtma cihazı yalanıASKİ'nin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aşık Veysel Parkı civarında, "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunarak evlere girmek istediğine yönelik ihbarlar ulaştığı belirtildi.ASKİ uyardı: Eve girmeye çalışıyorlarDuyuruda "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/emniyet-tek-tek-anlatti-imzanizi-kutucuk-disina-tasirin-her-yere-ayni-kalemle-imza-atin-1095140659.html
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aski
'Suyu analiz etmeye geldik' diyerek evlere girmeye çalışıyorlar: ASKİ 'Böyle uygulamamız yok' diyerek uyardı
ASKİ, "ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" diyerek evlere girmeye çalışanlara karşı uyardı ve 'Böyle bir uygulamamız yok' dedi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), dolandırıcılara karşı uyardı.
Ücretsiz arıtma cihazı yalanı
ASKİ'nin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aşık Veysel Parkı civarında, "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunarak evlere girmek istediğine yönelik ihbarlar ulaştığı belirtildi.
ASKİ uyardı: Eve girmeye çalışıyorlar
Duyuruda "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.