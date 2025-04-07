https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/suyu-analiz-etmeye-geldik-diyerek-evlere-girmeye-calisiyorlar-aski-boyle-uygulamamiz-yok-diyerek-1095201641.html

'Suyu analiz etmeye geldik' diyerek evlere girmeye çalışıyorlar: ASKİ 'Böyle uygulamamız yok' diyerek uyardı

'Suyu analiz etmeye geldik' diyerek evlere girmeye çalışıyorlar: ASKİ 'Böyle uygulamamız yok' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

ASKİ, "ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" diyerek evlere girmeye çalışanlara karşı uyardı ve 'Böyle bir uygulamamız yok' dedi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T16:46+0300

2025-04-07T16:46+0300

2025-04-07T16:46+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

aski̇

su arıtma cihazı

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), dolandırıcılara karşı uyardı.Ücretsiz arıtma cihazı yalanıASKİ'nin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aşık Veysel Parkı civarında, "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde beyanlarda bulunarak evlere girmek istediğine yönelik ihbarlar ulaştığı belirtildi.ASKİ uyardı: Eve girmeye çalışıyorlarDuyuruda "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/emniyet-tek-tek-anlatti-imzanizi-kutucuk-disina-tasirin-her-yere-ayni-kalemle-imza-atin-1095140659.html

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