https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/emniyet-tek-tek-anlatti-imzanizi-kutucuk-disina-tasirin-her-yere-ayni-kalemle-imza-atin-1095140659.html

Emniyet tek tek anlattı: İmzanızı kutucuk dışına taşırın, her yere aynı kalemle imza atın, karmaşıklaştırın

Emniyet tek tek anlattı: İmzanızı kutucuk dışına taşırın, her yere aynı kalemle imza atın, karmaşıklaştırın

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, imza taklit edilerek ya da kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. İmzanın nasıl olması gerektiğini anlatan yetkililer... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T16:09+0300

2025-04-04T16:09+0300

2025-04-04T16:09+0300

türki̇ye

imza

dolandırıcılık

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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İmza dolandırıcılığı, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri. Emniyet yetkilileri, taklit imza ve kargo paketi tesliminde boş senete imza attırma gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.Emniyetten imza dolandırıcılığı uyarılarıHangi imzalar daha zor taklit ediliyor?Kargocu kılığındaki imza dolandırıcılarına karşı ne yapılabilir?Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, boş kağıda attırılan imza sonrası çek senet dolandırıcılığına karşı da uyardı: Boş kağıda atılan imza dolandırıcılığının önüne geçmek için ne yapılmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sahte-imzali-tahliye-oyunu-kiracilari-ilgilendiriyor-itiraz-suresi-7-gun-1087268021.html

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dolandırıcılık, imza dolandırıcılığı, nasıl imza atılmalı