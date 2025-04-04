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Emniyet tek tek anlattı: İmzanızı kutucuk dışına taşırın, her yere aynı kalemle imza atın, karmaşıklaştırın
Emniyet tek tek anlattı: İmzanızı kutucuk dışına taşırın, her yere aynı kalemle imza atın, karmaşıklaştırın
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, imza taklit edilerek ya da kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. İmzanın nasıl olması gerektiğini anlatan yetkililer... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T16:09+0300
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türki̇ye
imza
dolandırıcılık
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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İmza dolandırıcılığı, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri. Emniyet yetkilileri, taklit imza ve kargo paketi tesliminde boş senete imza attırma gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.Emniyetten imza dolandırıcılığı uyarılarıHangi imzalar daha zor taklit ediliyor?Kargocu kılığındaki imza dolandırıcılarına karşı ne yapılabilir?Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, boş kağıda attırılan imza sonrası çek senet dolandırıcılığına karşı da uyardı: Boş kağıda atılan imza dolandırıcılığının önüne geçmek için ne yapılmalı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sahte-imzali-tahliye-oyunu-kiracilari-ilgilendiriyor-itiraz-suresi-7-gun-1087268021.html
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dolandırıcılık, imza dolandırıcılığı, nasıl imza atılmalı
dolandırıcılık, imza dolandırıcılığı, nasıl imza atılmalı

Emniyet tek tek anlattı: İmzanızı kutucuk dışına taşırın, her yere aynı kalemle imza atın, karmaşıklaştırın

16:09 04.04.2025
İmza
İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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Emniyet Genel Müdürlüğü, imza taklit edilerek ya da kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. İmzanın nasıl olması gerektiğini anlatan yetkililer soldan sağa doğru atılan imzaların daha dolay taklit edildiğini söyledi. İmzanızı karmaşıklaştırın dedi.
İmza dolandırıcılığı, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri. Emniyet yetkilileri, taklit imza ve kargo paketi tesliminde boş senete imza attırma gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

Emniyetten imza dolandırıcılığı uyarıları

Hangi imzalar daha zor taklit ediliyor?
İsim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesinin daha zor
Soldan sağa doğru yazılarak atılan imzalar daha kolay taklit ediliyor
İmzanız basit olmasın, karmaşık olsun
Karalama değil, isim ve soy isim içersin
Tek imza kalemi kullanın, yanınızda taşıyın, her yere aynı kalemle imza atın

Kargocu kılığındaki imza dolandırıcılarına karşı ne yapılabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, boş kağıda attırılan imza sonrası çek senet dolandırıcılığına karşı da uyardı:
Boş kağıda atılan imza dolandırıcılığının önüne geçmek için ne yapılmalı?
Boş kağıda imza atmayı
Evrakımızın sağına soluna altına yani ekstra bir belge konulmuş mu diye bakmamızda fayda var
Eğer şahıslar sizden belirli bir kutucuğun ya da belirli bir alanın içine imza atmanızı isterse, muhakkak imzamızı o bölümden taşırarak atmakta fayda var. Neden? Çünkü taşırarak attığımızda imzamıza eğer altta bir belge varsa olduğu gibi aşağıdaki belgeye geçmemiş olacak.
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