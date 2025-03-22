https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cocuklarin-korkutan-dijital-aliskanliklari-ekransiz-uyumuyorlar-bir-gunu-bile-ekrandan-uzakta-1094756674.html

Çocukların 'korkutan' dijital alışkanlıkları: Ekransız uyumuyorlar, bir günü bile ekrandan uzakta geçiremiyorlar

Çocukların 'korkutan' dijital alışkanlıkları: Ekransız uyumuyorlar, bir günü bile ekrandan uzakta geçiremiyorlar

Sputnik Türkiye

MEB'in ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlıklarını belirlemek için yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların büyük çoğunluğu ekransız... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T09:36+0300

2025-03-22T09:36+0300

2025-03-22T09:36+0300

yaşam

milli eğitim bakanlığı (meb)

ekran bağımlılığı

çocuk

araştırma

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İlkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlıklarını belirlemek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)tarafından ilk kez yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. 3 binden fazla çocuğun katıldığı araştırmaya göre, öğrencilerin çoğu dijital cihazlar karşısında uyuyabiliyor, ekran karşısında yemek yiyor, dijital dünyada sosyalleşiyor. Çocuklar ekran karşısından bir saat bile ayrılmak istemiyor, ayrılmak zorunda kaldıklarında ise 'öfkeleniyor'. 17 şehirde 3 bin 230 çocuğa ulaşıldıMEB, ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kez kapsamlı bir araştırma yaptı. 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda 4. sınıflarda eğitim gören 3 bin 230 öğrenci katıldı. Sabah'ın haberine göre, araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu dijital cihazları karşısında uyuyabiliyor. Ekran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeleniyorlarHenüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/lise-ogrencilerine-gore-siddet-olaylari-en-cok-dijital-ortamda-yasaniyor-gencler-neleri-siddet-1094210967.html

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Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), ekran bağımlılığı, çocuk, araştırma