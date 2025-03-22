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Çocukların 'korkutan' dijital alışkanlıkları: Ekransız uyumuyorlar, bir günü bile ekrandan uzakta geçiremiyorlar
Çocukların 'korkutan' dijital alışkanlıkları: Ekransız uyumuyorlar, bir günü bile ekrandan uzakta geçiremiyorlar
Sputnik Türkiye
MEB'in ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlıklarını belirlemek için yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların büyük çoğunluğu ekransız... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T09:36+0300
2025-03-22T09:36+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı (meb)
ekran bağımlılığı
çocuk
araştırma
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İlkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlıklarını belirlemek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)tarafından ilk kez yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. 3 binden fazla çocuğun katıldığı araştırmaya göre, öğrencilerin çoğu dijital cihazlar karşısında uyuyabiliyor, ekran karşısında yemek yiyor, dijital dünyada sosyalleşiyor. Çocuklar ekran karşısından bir saat bile ayrılmak istemiyor, ayrılmak zorunda kaldıklarında ise 'öfkeleniyor'. 17 şehirde 3 bin 230 çocuğa ulaşıldıMEB, ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kez kapsamlı bir araştırma yaptı. 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda 4. sınıflarda eğitim gören 3 bin 230 öğrenci katıldı. Sabah'ın haberine göre, araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu dijital cihazları karşısında uyuyabiliyor. Ekran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeleniyorlarHenüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar.
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milli eğitim bakanlığı (meb), ekran bağımlılığı, çocuk, araştırma
milli eğitim bakanlığı (meb), ekran bağımlılığı, çocuk, araştırma

Çocukların 'korkutan' dijital alışkanlıkları: Ekransız uyumuyorlar, bir günü bile ekrandan uzakta geçiremiyorlar

09:36 22.03.2025
© AFP 2023çocuk, bilgisayar, dijital bağımlılık
çocuk, bilgisayar, dijital bağımlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AFP 2023
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MEB'in ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlıklarını belirlemek için yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların büyük çoğunluğu ekransız uyumuyor, yemek yemiyor, ekranları ellerinden alındığında öfkeleniyorlar.
İlkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlıklarını belirlemek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)tarafından ilk kez yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. 3 binden fazla çocuğun katıldığı araştırmaya göre, öğrencilerin çoğu dijital cihazlar karşısında uyuyabiliyor, ekran karşısında yemek yiyor, dijital dünyada sosyalleşiyor. Çocuklar ekran karşısından bir saat bile ayrılmak istemiyor, ayrılmak zorunda kaldıklarında ise 'öfkeleniyor'.

17 şehirde 3 bin 230 çocuğa ulaşıldı

MEB, ilkokul çağındaki çocukların dijital alışkanlarını belirlemek için ilk kez kez kapsamlı bir araştırma yaptı. 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması"na 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda 4. sınıflarda eğitim gören 3 bin 230 öğrenci katıldı.
Sabah'ın haberine göre, araştırma sonuçları öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu dijital cihazları karşısında uyuyabiliyor. Ekran karşısında yemek yiyor. Dijital dünyada sosyalleşiyorlar.

Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeleniyorlar

Henüz 9-11 yaşlarında olan bu öğrencilerin büyük bir kısmı günde en az 1 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Dijital cihazları ellerinden alındığında öfkeli hissediyorlar.
İşte araştırmanın sonuçlarından çarpıcı veriler:
Bulgulara göre, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor.
Öğrencilerin yüzde 40.8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 643'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerin büyük bölümü dijital ortamda akranlarıyla sosyalleşmeyi tercih ediyor.
Öğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla "her zaman" vakit geçirdiğini belirtirken, yüzde 45.9'u ise bunu "bazen" yaptığını ifade etti.
Öğrencilerin yüzde 13.6'sı dijital platformlarda akranlarıyla hiçbir zaman vakit geçirmiyor.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
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