Çocukların 'korkutan' dijital alışkanlıkları: Ekransız uyumuyorlar, bir günü bile ekrandan uzakta geçiremiyorlar

Bulgulara göre, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor.Öğrencilerin yüzde 40.8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde. Araştırmada, öğrencilerin yüzde 643'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerin büyük bölümü dijital ortamda akranlarıyla sosyalleşmeyi tercih ediyor.Öğrencilerin yüzde 40.5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla "her zaman" vakit geçirdiğini belirtirken, yüzde 45.9'u ise bunu "bazen" yaptığını ifade etti.Öğrencilerin yüzde 13.6'sı dijital platformlarda akranlarıyla hiçbir zaman vakit geçirmiyor.