https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sgk-uzmani-erdursun-memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-rakam-verdi-en-dusuk-emekli-maasini-acikladi-1095187707.html

SGK uzmanı Erdursun, memur ve emekli maaş zammı için rakam verdi: En düşük emekli maaşını açıkladı

SGK uzmanı Erdursun, memur ve emekli maaş zammı için rakam verdi: En düşük emekli maaşını açıkladı

Sputnik Türkiye

2025'in ilk üç ayında açıklanan enflasyon oranları, emekliler ve sabit gelirli çalışanlar için kötü bir tablo ortaya koydu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, yapılan... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T10:10+0300

2025-04-07T10:10+0300

2025-04-07T10:17+0300

ekonomi̇

sgk uzmanı

özgür erdursun

emekli

emekli maaşı

zam

en düşük emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/17/1072783388_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_b4b14bcae063f8d432bb261f02ac39e2.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı enflasyon verileri, emekliler ve sabit gelirli çalışanlar için hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat’ta yüzde 2.27 ve Mart’ta yüzde 2.46 olarak açıklanan oranlarla, yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.06'ya ulaştı. Ancak maaşlara yapılan artışlar bu oranın gerisinde kaldı.Zamlar, enflasyon karşısında eridiSGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. İlk üç ayda bu yapılan artışın yüzde 10.06’sı eridi."Erdursun’un açıklamalarına göre, yılın ilk çeyreğinde maaş artışlarının büyük kısmı enflasyon karşısında buhar oldu.Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanacak.Emeklilere beklenen zam oranları açıklandıErdursun, Temmuz ayı itibarıyla uygulanması beklenen zam oranlarını şöyle öngördü:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?2025 Ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, enflasyonla birlikte 13 bin 99 TL'ye geriledi. Erdursun, Temmuz ayında bu rakamın 16 bin 500 TL civarına çıkabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/emekliye-27-bin-tlye-varan-promosyon-nisan-2025-en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-1095182013.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk uzmanı, özgür erdursun, emekli, emekli maaşı, zam, en düşük emekli maaşı