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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sgk-uzmani-erdursun-memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-rakam-verdi-en-dusuk-emekli-maasini-acikladi-1095187707.html
SGK uzmanı Erdursun, memur ve emekli maaş zammı için rakam verdi: En düşük emekli maaşını açıkladı
SGK uzmanı Erdursun, memur ve emekli maaş zammı için rakam verdi: En düşük emekli maaşını açıkladı
Sputnik Türkiye
2025'in ilk üç ayında açıklanan enflasyon oranları, emekliler ve sabit gelirli çalışanlar için kötü bir tablo ortaya koydu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, yapılan... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T10:10+0300
2025-04-07T10:17+0300
ekonomi̇
sgk uzmanı
özgür erdursun
emekli
emekli maaşı
zam
en düşük emekli maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı enflasyon verileri, emekliler ve sabit gelirli çalışanlar için hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat’ta yüzde 2.27 ve Mart’ta yüzde 2.46 olarak açıklanan oranlarla, yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.06'ya ulaştı. Ancak maaşlara yapılan artışlar bu oranın gerisinde kaldı.Zamlar, enflasyon karşısında eridiSGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. İlk üç ayda bu yapılan artışın yüzde 10.06’sı eridi."Erdursun’un açıklamalarına göre, yılın ilk çeyreğinde maaş artışlarının büyük kısmı enflasyon karşısında buhar oldu.Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanacak.Emeklilere beklenen zam oranları açıklandıErdursun, Temmuz ayı itibarıyla uygulanması beklenen zam oranlarını şöyle öngördü:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?2025 Ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, enflasyonla birlikte 13 bin 99 TL'ye geriledi. Erdursun, Temmuz ayında bu rakamın 16 bin 500 TL civarına çıkabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/emekliye-27-bin-tlye-varan-promosyon-nisan-2025-en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-1095182013.html
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sgk uzmanı, özgür erdursun, emekli, emekli maaşı, zam, en düşük emekli maaşı
sgk uzmanı, özgür erdursun, emekli, emekli maaşı, zam, en düşük emekli maaşı

SGK uzmanı Erdursun, memur ve emekli maaş zammı için rakam verdi: En düşük emekli maaşını açıkladı

10:10 07.04.2025 (güncellendi: 10:17 07.04.2025)
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2025'in ilk üç ayında açıklanan enflasyon oranları, emekliler ve sabit gelirli çalışanlar için kötü bir tablo ortaya koydu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, yapılan maaş zamlarının büyük kısmının enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin 500 TL olması öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı enflasyon verileri, emekliler ve sabit gelirli çalışanlar için hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayında yüzde 5.03, Şubat’ta yüzde 2.27 ve Mart’ta yüzde 2.46 olarak açıklanan oranlarla, yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.06'ya ulaştı. Ancak maaşlara yapılan artışlar bu oranın gerisinde kaldı.

Zamlar, enflasyon karşısında eridi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. İlk üç ayda bu yapılan artışın yüzde 10.06’sı eridi."
Erdursun’un açıklamalarına göre, yılın ilk çeyreğinde maaş artışlarının büyük kısmı enflasyon karşısında buhar oldu.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanacak.

Emeklilere beklenen zam oranları açıklandı

Erdursun, Temmuz ayı itibarıyla uygulanması beklenen zam oranlarını şöyle öngördü:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplam zam oranı yüzde 15-16
Memur ve memur emeklileri için yüzde 12-13 arasında

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 Ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, enflasyonla birlikte 13 bin 99 TL'ye geriledi. Erdursun, Temmuz ayında bu rakamın 16 bin 500 TL civarına çıkabileceğini belirtti.
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