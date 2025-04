https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/saint-maximinden-jose-mourinho-aciklamasi-sessizligini-bozdu-1095184086.html

Saint Maximin’den Jose Mourinho açıklaması: Sessizliğini bozdu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından konuşan Allan Saint Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile arasında yaşandığı iddia edilen tartışmaya ilk kez yanıt... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Mücadelede etkili performansıyla dikkat çeken Allan Saint Maximin, karşılaşma sonrası hem maç değerlendirmesi yaptı hem de teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı iddia edilen gerilimle ilgili ilk kez konuştu.Maximin: Çok zor bir maçtıMaç sonrası açıklamalarda bulunan Maximin, galibiyetin önemine dikkat çekti:"Takım adına çok mutluyum çünkü çok zor bir maçtı. Özellikle 1-0 geri düşüp sonrasında maçı 4-1 bitirmek harika bir duygu. Zorlu maçları kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Deplasmanda onlara karşı oynadığımız ilk maçta Trabzonspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu görmüştük. Bugün harika bir takım karakteri ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."'Mourinho’yla sorunum yok'Fenerbahçe’de son günlerde gündem olan “Mourinho ile tartışma” iddialarına da yanıt veren yıldız oyuncu, hakkında çıkan söylentileri yalanladı:"Benim hocayla hiçbir problemim yok, onu gerçekten çok seviyorum. Bence kendisi de aynı hisleri paylaşıyordur. İyi bir ilişkimiz var. Sosyal medyada gördüğünüz her şey gerçek değil. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum, çok çalışıyorum. Tabii ki bazen yeterli olmayabiliyor."'Hoca i̇çin karar vermek kolay değil'Maximin, teknik direktörlerin her maç için zor kararlar almak zorunda olduğunu vurguladı:"Teknik direktör olmak da kolay değil, oyuncu olmak bir nebze daha kolay. Çünkü teknik direktörlerin tercih yapması gerekiyorlar. Mesela bugün Kostic, geçen hafta Djiku maç kadrosunda değildi. Her maçta iki yabancının dışarıda kalması gerekiyor. Hoca adına bu tercihi yapmak zor."

