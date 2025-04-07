Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
10:15
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
12:15
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
CHP olağanüstü kurultayında neler yaşandı?
13:12
168 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
17 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
19:04
15 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
19:44
4 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
20:48
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
21:02
53 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
22:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumunda İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yaparak sağanak, kar yağışı ve fırtınanın gelişini duyurdu. AKOM... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T05:07+0300
2025-04-07T06:12+0300
türki̇ye
haberler
i̇stanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093559796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cf1899306129fc35659633dc81de5a3.jpg
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bahar havası yerini sağanak yağmur, ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan tarihli hava durumu raporunda, İstanbul dahil 10 ilde kar ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve valilikler vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği bildirildi.Fırtına ve soğuk dalga geliyorSabah 08.00 itibarıyla başlayacak fırtına ile birlikte hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, kış aylarını aratmayacak bir soğuk dalgası yaşanacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.Metrekareye 30 kilograma kadar yağışKısa süreli ancak şiddetli olması beklenen yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Bu durumun su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.Valilikler uyardıYetkililer, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğun sağanak ve sert rüzgarlar, ulaşımda ciddi gecikmelere neden olabilir.Kar yağışı Trakya’ya geliyorEdirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 dereceye kadar düşeceği bu illerde vatandaşların hazırlıklı olması istendi.Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan il il hava durumuEDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 24°CÇok bulutluANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CÇok bulutluISPARTA °C, 14°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıANKARA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutluNEVŞEHİR °C, 18°CÇok bulutluBOLU °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CÇok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıERZURUM °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN °C, 11°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurluADIYAMAN °C, 21°CÇok bulutluDİYARBAKIR °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMARDİN °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093559796_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_77bd02568ca499821eddbc754240bed5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, sağanak yağış, kar yağışı, fırtına uyarısı, hava durumu raporu, i̇stanbul hava durumu, karla karışık yağmur, şiddetli yağış, akom uyarısı, ani sıcaklık düşüşü, i̇stanbul'da sağanak yağış uyarısı, meteoroloji'den kar yağışı açıklaması, akom'dan fırtına uyarısı, hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek, i̇stanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor, akom i̇stanbul uyarı, meteoroloji 7 nisan hava durumu, hava durumu i̇stanbul, weather, kuvvetli yağış uyarısı, istanbul için meteoroloji'den son dakika uyarı, meteorolojiden sağanak yağış uyarısı, canonical
meteoroloji, sağanak yağış, kar yağışı, fırtına uyarısı, hava durumu raporu, i̇stanbul hava durumu, karla karışık yağmur, şiddetli yağış, akom uyarısı, ani sıcaklık düşüşü, i̇stanbul'da sağanak yağış uyarısı, meteoroloji'den kar yağışı açıklaması, akom'dan fırtına uyarısı, hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek, i̇stanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor, akom i̇stanbul uyarı, meteoroloji 7 nisan hava durumu, hava durumu i̇stanbul, weather, kuvvetli yağış uyarısı, istanbul için meteoroloji'den son dakika uyarı, meteorolojiden sağanak yağış uyarısı, canonical

Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor

05:07 07.04.2025 (güncellendi: 06:12 07.04.2025)
© AAİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumunda İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yaparak sağanak, kar yağışı ve fırtınanın gelişini duyurdu. AKOM ve valilikler alarma geçti. İstanbul’un kapısına kadar dayanan soğuk hava, sıcaklıkları 5 derecenin altına düşürecek. Yurdun Batı ve Doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bahar havası yerini sağanak yağmur, ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan tarihli hava durumu raporunda, İstanbul dahil 10 ilde kar ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve valilikler vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği bildirildi.

Fırtına ve soğuk dalga geliyor

Sabah 08.00 itibarıyla başlayacak fırtına ile birlikte hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, kış aylarını aratmayacak bir soğuk dalgası yaşanacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Metrekareye 30 kilograma kadar yağış

Kısa süreli ancak şiddetli olması beklenen yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Bu durumun su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

Valilikler uyardı

Yetkililer, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğun sağanak ve sert rüzgarlar, ulaşımda ciddi gecikmelere neden olabilir.

Kar yağışı Trakya’ya geliyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 dereceye kadar düşeceği bu illerde vatandaşların hazırlıklı olması istendi.

Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan il il hava durumu

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Çok bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Çok bulutlu
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu
ADIYAMAN °C, 21°C
Çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала