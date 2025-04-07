https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumunda İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yaparak sağanak, kar yağışı ve fırtınanın gelişini duyurdu. AKOM... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T05:07+0300
2025-04-07T05:07+0300
2025-04-07T06:12+0300
türki̇ye
haberler
i̇stanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093559796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cf1899306129fc35659633dc81de5a3.jpg
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bahar havası yerini sağanak yağmur, ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan tarihli hava durumu raporunda, İstanbul dahil 10 ilde kar ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve valilikler vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği bildirildi.Fırtına ve soğuk dalga geliyorSabah 08.00 itibarıyla başlayacak fırtına ile birlikte hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, kış aylarını aratmayacak bir soğuk dalgası yaşanacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.Metrekareye 30 kilograma kadar yağışKısa süreli ancak şiddetli olması beklenen yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Bu durumun su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.Valilikler uyardıYetkililer, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğun sağanak ve sert rüzgarlar, ulaşımda ciddi gecikmelere neden olabilir.Kar yağışı Trakya’ya geliyorEdirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 dereceye kadar düşeceği bu illerde vatandaşların hazırlıklı olması istendi.Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan il il hava durumuEDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 24°CÇok bulutluANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CÇok bulutluISPARTA °C, 14°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıANKARA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutluNEVŞEHİR °C, 18°CÇok bulutluBOLU °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CÇok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıERZURUM °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN °C, 11°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurluADIYAMAN °C, 21°CÇok bulutluDİYARBAKIR °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMARDİN °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093559796_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_77bd02568ca499821eddbc754240bed5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, sağanak yağış, kar yağışı, fırtına uyarısı, hava durumu raporu, i̇stanbul hava durumu, karla karışık yağmur, şiddetli yağış, akom uyarısı, ani sıcaklık düşüşü, i̇stanbul'da sağanak yağış uyarısı, meteoroloji'den kar yağışı açıklaması, akom'dan fırtına uyarısı, hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek, i̇stanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor, akom i̇stanbul uyarı, meteoroloji 7 nisan hava durumu, hava durumu i̇stanbul, weather, kuvvetli yağış uyarısı, istanbul için meteoroloji'den son dakika uyarı, meteorolojiden sağanak yağış uyarısı, canonical
meteoroloji, sağanak yağış, kar yağışı, fırtına uyarısı, hava durumu raporu, i̇stanbul hava durumu, karla karışık yağmur, şiddetli yağış, akom uyarısı, ani sıcaklık düşüşü, i̇stanbul'da sağanak yağış uyarısı, meteoroloji'den kar yağışı açıklaması, akom'dan fırtına uyarısı, hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek, i̇stanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor, akom i̇stanbul uyarı, meteoroloji 7 nisan hava durumu, hava durumu i̇stanbul, weather, kuvvetli yağış uyarısı, istanbul için meteoroloji'den son dakika uyarı, meteorolojiden sağanak yağış uyarısı, canonical
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
05:07 07.04.2025 (güncellendi: 06:12 07.04.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumunda İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yaparak sağanak, kar yağışı ve fırtınanın gelişini duyurdu. AKOM ve valilikler alarma geçti. İstanbul’un kapısına kadar dayanan soğuk hava, sıcaklıkları 5 derecenin altına düşürecek. Yurdun Batı ve Doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bahar havası yerini sağanak yağmur, ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan tarihli hava durumu raporunda, İstanbul dahil 10 ilde kar ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve valilikler vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği bildirildi.
Fırtına ve soğuk dalga geliyor
Sabah 08.00 itibarıyla başlayacak fırtına ile birlikte hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, kış aylarını aratmayacak bir soğuk dalgası yaşanacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
Metrekareye 30 kilograma kadar yağış
Kısa süreli ancak şiddetli olması beklenen yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Bu durumun su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.
Yetkililer, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğun sağanak ve sert rüzgarlar, ulaşımda ciddi gecikmelere neden olabilir.
Kar yağışı Trakya’ya geliyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 dereceye kadar düşeceği bu illerde vatandaşların hazırlıklı olması istendi.
Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan il il hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı