https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html

Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumunda İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı yaparak sağanak, kar yağışı ve fırtınanın gelişini duyurdu. AKOM... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T05:07+0300

2025-04-07T05:07+0300

2025-04-07T06:12+0300

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bahar havası yerini sağanak yağmur, ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Nisan tarihli hava durumu raporunda, İstanbul dahil 10 ilde kar ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve valilikler vatandaşlara uyarılarda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden sonra ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği bildirildi.Fırtına ve soğuk dalga geliyorSabah 08.00 itibarıyla başlayacak fırtına ile birlikte hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, kış aylarını aratmayacak bir soğuk dalgası yaşanacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.Metrekareye 30 kilograma kadar yağışKısa süreli ancak şiddetli olması beklenen yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Bu durumun su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.Valilikler uyardıYetkililer, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğun sağanak ve sert rüzgarlar, ulaşımda ciddi gecikmelere neden olabilir.Kar yağışı Trakya’ya geliyorEdirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 dereceye kadar düşeceği bu illerde vatandaşların hazırlıklı olması istendi.Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan il il hava durumuEDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 24°CÇok bulutluANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CÇok bulutluISPARTA °C, 14°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıANKARA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutluNEVŞEHİR °C, 18°CÇok bulutluBOLU °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CÇok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıERZURUM °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN °C, 11°CÇok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurluADIYAMAN °C, 21°CÇok bulutluDİYARBAKIR °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMARDİN °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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