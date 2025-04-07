https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/prof-dr-orhan-sen-acikladi-istanbula-ne-zaman-bahar-gelecek-havalar-ne-zaman-isinacak-1095201513.html
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul 'kışı' yaşarken baharın ne zaman geleceği merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da pazartesi günü baharın yüzünü göstereceğini söyledi.
2025-04-07T16:25+0300
2025-04-07T16:25+0300
2025-04-07T16:25+0300
yaşam
orhan şen
i̇stanbul
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a8c4ca8ea43c2b28f09f7f3765b9d7.jpg
İstanbul'da dünden beri etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ne zaman gideceği ve beklenen 'bahar havasının' ne zaman geleceği en çok merak edilen soru oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu hafta 'kışın yaşanacağını' söylerken, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artacağını ve baharın geleceğini dile getirdi. Perşembeye dikkat çekti, pazartesi için güzel haberi verdiİstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Şen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bu hafta kışı yaşayacağını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 dereceyi geçmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a kar yağmaz ama Kırklareli'nde, Edirne'de şu an yağıyor. Sıcaklık İstanbul'da 8 dereceyi geçmeyecek. Yağış bugün kuvvetli ama yarından itibaren yağmur yok. Perşembe günü ise İstanbul'a yağmur yeniden geliyor. Pazartesi gününden itibaren ise bahar geri geliyor." diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c7338d932700d55c63f7980f5b89952.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, istanbul hava durumu, istanbul ne zaman ısınacak, istanbul bahar, istanbul yağmur, istanbul bahar,
hava durumu, istanbul hava durumu, istanbul ne zaman ısınacak, istanbul bahar, istanbul yağmur, istanbul bahar,
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava ne zaman yerini bahar havasına bırakacak? İstanbul'a ne zaman bahar gelecek?
İstanbul'da dünden beri etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ne zaman gideceği ve beklenen 'bahar havasının' ne zaman geleceği en çok merak edilen soru oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu hafta 'kışın yaşanacağını' söylerken, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artacağını ve baharın geleceğini dile getirdi.
Perşembeye dikkat çekti, pazartesi için güzel haberi verdi
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Şen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bu hafta kışı yaşayacağını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 dereceyi geçmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a kar yağmaz ama Kırklareli'nde, Edirne'de şu an yağıyor. Sıcaklık İstanbul'da 8 dereceyi geçmeyecek. Yağış bugün kuvvetli ama yarından itibaren yağmur yok. Perşembe günü ise İstanbul'a yağmur yeniden geliyor. Pazartesi gününden itibaren ise bahar geri geliyor." diye anlattı.