https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/prof-dr-orhan-sen-acikladi-istanbula-ne-zaman-bahar-gelecek-havalar-ne-zaman-isinacak-1095201513.html

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul 'kışı' yaşarken baharın ne zaman geleceği merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da pazartesi günü baharın yüzünü göstereceğini söyledi.

2025-04-07T16:25+0300

2025-04-07T16:25+0300

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İstanbul'da dünden beri etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ne zaman gideceği ve beklenen 'bahar havasının' ne zaman geleceği en çok merak edilen soru oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu hafta 'kışın yaşanacağını' söylerken, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artacağını ve baharın geleceğini dile getirdi. Perşembeye dikkat çekti, pazartesi için güzel haberi verdiİstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Şen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bu hafta kışı yaşayacağını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 dereceyi geçmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a kar yağmaz ama Kırklareli'nde, Edirne'de şu an yağıyor. Sıcaklık İstanbul'da 8 dereceyi geçmeyecek. Yağış bugün kuvvetli ama yarından itibaren yağmur yok. Perşembe günü ise İstanbul'a yağmur yeniden geliyor. Pazartesi gününden itibaren ise bahar geri geliyor." diye anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html

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