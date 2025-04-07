Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
10:15
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
12:15
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
CHP olağanüstü kurultayında neler yaşandı?
13:12
168 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel dönüşüm uzmanı Banu Kalaycı: “Takdir ihtiyacı, kişilerin bütünlüklerinden kopmalarına sebep olabiliyor”
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Yavuz Ekinci: ‘Kendinizi zerre kadar bile olsa bir sansüre tabi tutarsanız yazdıklarınız sahici olmaz’
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
17 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
19:04
15 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
19:44
4 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
20:48
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
21:02
53 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
22:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'CHP'de yeniden doğuş yaşanıyor'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi: ‘Veriler, topraktan nasıl koptuğumuzu gösteriyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ülkemizde her beş kişiden biri zehirleniyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
50’nci yılında Microsoft
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
79 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/prof-dr-orhan-sen-acikladi-istanbula-ne-zaman-bahar-gelecek-havalar-ne-zaman-isinacak-1095201513.html
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul 'kışı' yaşarken baharın ne zaman geleceği merak ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da pazartesi günü baharın yüzünü göstereceğini söyledi.
2025-04-07T16:25+0300
2025-04-07T16:25+0300
yaşam
orhan şen
i̇stanbul
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a8c4ca8ea43c2b28f09f7f3765b9d7.jpg
İstanbul'da dünden beri etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ne zaman gideceği ve beklenen 'bahar havasının' ne zaman geleceği en çok merak edilen soru oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu hafta 'kışın yaşanacağını' söylerken, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artacağını ve baharın geleceğini dile getirdi. Perşembeye dikkat çekti, pazartesi için güzel haberi verdiİstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Şen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bu hafta kışı yaşayacağını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 dereceyi geçmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a kar yağmaz ama Kırklareli'nde, Edirne'de şu an yağıyor. Sıcaklık İstanbul'da 8 dereceyi geçmeyecek. Yağış bugün kuvvetli ama yarından itibaren yağmur yok. Perşembe günü ise İstanbul'a yağmur yeniden geliyor. Pazartesi gününden itibaren ise bahar geri geliyor." diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c7338d932700d55c63f7980f5b89952.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, istanbul hava durumu, istanbul ne zaman ısınacak, istanbul bahar, istanbul yağmur, istanbul bahar,
hava durumu, istanbul hava durumu, istanbul ne zaman ısınacak, istanbul bahar, istanbul yağmur, istanbul bahar,

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: İstanbul'a ne zaman bahar gelecek? Havalar ne zaman ısınacak?

16:25 07.04.2025
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Abone ol
Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava ne zaman yerini bahar havasına bırakacak? İstanbul'a ne zaman bahar gelecek?
İstanbul'da dünden beri etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ne zaman gideceği ve beklenen 'bahar havasının' ne zaman geleceği en çok merak edilen soru oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu hafta 'kışın yaşanacağını' söylerken, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artacağını ve baharın geleceğini dile getirdi.

Perşembeye dikkat çekti, pazartesi için güzel haberi verdi

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Şen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bu hafta kışı yaşayacağını söyledi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 dereceyi geçmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a kar yağmaz ama Kırklareli'nde, Edirne'de şu an yağıyor. Sıcaklık İstanbul'da 8 dereceyi geçmeyecek. Yağış bugün kuvvetli ama yarından itibaren yağmur yok. Perşembe günü ise İstanbul'a yağmur yeniden geliyor. Pazartesi gününden itibaren ise bahar geri geliyor." diye anlattı.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM'dan saat ayarlı alarm: İstanbul dahil birçok ile fırtına, sağanak ve kar yağışı geliyor
05:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала