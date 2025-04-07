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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasalar-negatif-seyirde-altin-fiyatlarinda-dusus-brent-petrol-nisan-2021den-beri-en-dusuk-1095185675.html
Piyasalar negatif seyirde: Altın fiyatlarında düşüş, Brent petrol Nisan 2021'den beri en düşük seviyede
Piyasalar negatif seyirde: Altın fiyatlarında düşüş, Brent petrol Nisan 2021'den beri en düşük seviyede
Sputnik Türkiye
Ons altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. ABD ekonomisinin zorlanacağı, enflasyonun artış göstereceği, büyümenin yavaşlayacağı beklentisi altına olan... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T09:27+0300
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Altın haftalardır rekor üstüne rekor kırıyordu. Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren ibre tersine döndü. Hem aşırı yükselişten kaynaklı kar satışları hem de ABD ekonomisine ilişkin durgunluk beklentisi ve bunun neticesinde küresel ekonomi için güçsüz seyir ihtimali altına olan talebi yavaşlattı.ABD'nin açıkladığı vergiler piyasayı oynattıABD'nin açıkladığı ek gümrük tarifeleri şirketlerin stratejilerini değiştirmeye yol açarken ülkeler bazında da üretimin ABD'ye kayması ihtimali belirsizlik iklimini güçlendiriyor.Ons altın fiyatları 7 NisanOns altın güne 3026 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2972 dolar, en yüksek de 3055 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3022 dolardan işlem geçiyor.Gram altın fiyatları 7 NisanGram altın güne 3710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3632 lira, en yüksek de 3734 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3691 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıKapalıçarşı'da gram altın 3762 liradan alınırken 3832 liradan satılıyor.Brent petrol Nisan 2021'den beri en düşük seviyedeDolar endeksi 102,9 seviyelerine gerilerken, altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 3 bin 23 dolardan alıcı buluyor. Cuma gününü yüzde 5,6 azalışla 65,7 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda 63,8 dolara inerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesinde işlem görüyor.7 Nisan dolar ve euroİstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, euro 41,8650 liradan haftaya başladı.7 Nisan dolar fiyatıSerbest piyasada 38,0050 liradan alınan dolar, 38,0070 liradan satılıyor. 41,8650 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,8630 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, euronun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.
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Piyasalar negatif seyirde: Altın fiyatlarında düşüş, Brent petrol Nisan 2021'den beri en düşük seviyede

09:27 07.04.2025 (güncellendi: 10:47 07.04.2025)
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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Ons altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. ABD ekonomisinin zorlanacağı, enflasyonun artış göstereceği, büyümenin yavaşlayacağı beklentisi altına olan talebi de sınırladı. Gram altın haftaya düşüş eğiliminde başladı.
Altın haftalardır rekor üstüne rekor kırıyordu. Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren ibre tersine döndü. Hem aşırı yükselişten kaynaklı kar satışları hem de ABD ekonomisine ilişkin durgunluk beklentisi ve bunun neticesinde küresel ekonomi için güçsüz seyir ihtimali altına olan talebi yavaşlattı.

ABD'nin açıkladığı vergiler piyasayı oynattı

ABD'nin açıkladığı ek gümrük tarifeleri şirketlerin stratejilerini değiştirmeye yol açarken ülkeler bazında da üretimin ABD'ye kayması ihtimali belirsizlik iklimini güçlendiriyor.

Ons altın fiyatları 7 Nisan

Ons altın güne 3026 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2972 dolar, en yüksek de 3055 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3022 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın fiyatları 7 Nisan

Gram altın güne 3710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3632 lira, en yüksek de 3734 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3691 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gram altın 3762 liradan alınırken 3832 liradan satılıyor.

Brent petrol Nisan 2021'den beri en düşük seviyede

Dolar endeksi 102,9 seviyelerine gerilerken, altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 3 bin 23 dolardan alıcı buluyor.
Cuma gününü yüzde 5,6 azalışla 65,7 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda 63,8 dolara inerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesinde işlem görüyor.
ABD petrol California enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
EKONOMİ
Brent petrol 4 yıl sonra tarihi düşüş yaşadı: Brent petrol neden düşüyor?
4 Nisan, 18:43

7 Nisan dolar ve euro

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, euro 41,8650 liradan haftaya başladı.

7 Nisan dolar fiyatı

Serbest piyasada 38,0050 liradan alınan dolar, 38,0070 liradan satılıyor. 41,8650 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,8630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, euronun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.
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