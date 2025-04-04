https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/brent-petrol-4-yil-sonra-tarihi-dusus-yasadi-brent-petrol-neden-dusuyor-1095147728.html

Brent petrol 4 yıl sonra tarihi düşüş yaşadı: Brent petrol neden düşüyor?

Brent petrol 4 yıl sonra tarihi düşüş yaşadı: Brent petrol neden düşüyor?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatları 64.72 dolara gerileyerek Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu sert düşüşün ana nedeni, ABD Başkanı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T18:43+0300

2025-04-04T18:43+0300

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Brent petrol vadeli işlemleri 5.52 dolar (yüzde 7.87) değer kaybederek 64.62 dolar seviyesine kadar geriledi.ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri küresel piyasaları olumsuz etkilerken, yatırımcılar devlet tahvilleri ve altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Olası resesyon korkusu, küresel finans piyasalarında dalgalanmalara neden olurken ham petrol fiyatlarının 64.72 dolara gerileyerek Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördüğü belirtildi.OPEC+’ın üretimi artırma kararıPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri OPEC+, üretimi artırma planlarını duyurdu. Grup, Mayıs ayında günlük 411 bin varil petrolü piyasaya sürmeyi planladığını ve bu rakamın önceki 135 bin varillik artış planının üç katı seviyesinde olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/brent-petrolde-tarihi-dusus-yasandi-brent-petrol-kac-dolar-1094264246.html

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