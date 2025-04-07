https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ozel-saglik-sigortalarina-yeni-duzenleme-geliyor-yas-sinirinda-degisiklik-1095182695.html

Özel sağlık sigortalarına yeni düzenleme geliyor: Yaş sınırında değişiklik

Özel sağlık sigortalarına yeni düzenleme geliyor: Yaş sınırında değişiklik

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 7.9 milyon kişi özel sağlık sigortalı. Artan şikayetler üzerine harekete geçen SEDDK, bekleme süresi ve ömür boyu yenileme garantisi gibi konularda... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T07:21+0300

2025-04-07T07:21+0300

2025-04-07T07:21+0300

ekonomi̇

sigorta

özel sağlık sigortası

özel sağlık kuruluşları

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Türkiye’de toplam özel sağlık sigortalı sayısı 7.9 milyona ulaştı. Bunun 5.2 milyonu tamamlayıcı sağlık sigortası, 2.7 milyonu ise özel sağlık sigortası kapsamında yer alıyor. Bu veriler, kabaca her 10 kişiden 1'inin özel sağlık sigortası sahibi olduğunu gösteriyor.Şikayetler artıyor, ancak talep de sürüyorHürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre, tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular arasında özel sağlık sigortaları ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yüksek prim artışları, sigorta süresinde ortaya çıkan hastalıkların kapsam dışı bırakılması ve yenileme sürelerindeki belirsizlikler, yoğun eleştiri konusu. İlginç olan ise, tüm bu şikayetlere rağmen sisteme yeni katılımlar hızla artıyor.SEDDK’dan kritik hamle: Sistem yenileniyorSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sağlık sigortalarında reform niteliğinde değişiklikler için hazırlık yapıyor. Bu düzenlemeler, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyecek, ancak özellikle bekleme süresi ve ömür boyu yenileme garantisi konularında sigortalılar lehine gelişmeler sağlayacak.Bekleme süresi kalkıyor, yenileme garantisi geliyorYapılacak değişiklikle birlikte yeni özel sağlık sigortası yaptıracak kişiler için sadece ilk yıl bekleme süresi uygulanacak. Ardından bu süre tamamen kalkacak. Ayrıca, 65 yaşına kadar olan bireyler, belirli koşullarla ömür boyu yenileme garantisi alma hakkı elde edecek.Sigorta şirketlerinden yaş sınırı tepkisiYeni düzenlemeye ilişkin sigorta şirketlerinden gelen ilk itiraz yaş sınırına yönelik. Şirketler, 65 yaş sınırını yüksek bularak bu sınırın 55 yaşa çekilmesini talep ediyor. Ancak yaşam süresinin giderek arttığı Türkiye’de, yetkililer bu talebe sıcak bakmıyor.Ortalama yaşam süresi 77 yılSigorta şirketleri, ortalama yaşam süresinin uzamasına rağmen, insanların sağlıklı yaş alma süresinin 65 yaşta sona erdiği görüşünü savunuyor. Ancak ortalama yaşam süresinin 77 yıl olduğu Türkiye’de 65 yaşın, sigorta kapsamına alınması gereken makul bir yaş olduğu da dile getiriliyor.

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sigorta, özel sağlık sigortası, özel sağlık kuruluşları