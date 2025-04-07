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Okan Buruk Mourinho'ya ne söylediğini ilk kez açıkladı: 'Muhtemelen bundan tahrik oldu'
Okan Buruk Mourinho'ya ne söylediğini ilk kez açıkladı: 'Muhtemelen bundan tahrik oldu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burnunu sıkan Mourinho'yla yaşadığı olaylara dair ilk kez konuştu. Okan Buruk maçın ardından hakemlere ne dediğini... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T13:29+0300
2025-04-07T13:29+0300
spor
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Fenerbahçe derbisinin ardından burnunu sıkan Moruinho'ya ilişkin ilk kez konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, aralarında geçen diyaloğu anlattı, küfür ettiği iddialarını ise yalanladı.Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi?Ekol TV'ye konuşan Okan Buruk, derbinin ardından hakemlerin yanına gidip ne dediğini ilk kez duyurdu. Hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini ifade eden Okan Buruk, "Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" sözlerini sarf etti.'Onu dinlemeyin' dedi mi?Hakemlere "'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin)" demediğini belirten Okan Buruk, "Sadece Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim" şeklinde konuştu.Buruk: Nasıl sevineceğimi soracak değilimHakemleri tebrik etmesinin hemen ardından kameralara yansıyan sevinç görüntüsüne değinen Okan Buruk, "Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim" ifadelerini kullandı.Tahriğin Fenerbahçe kanadından geldiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti" iddiasında da bulundu.'Herkes bilir burnum kırıktır'Mourinho'nun müdahalesi sonrası canı yandığı için yere düştüğünü aktaran Okan Buruk, "Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı" şeklinde konuştu.
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Okan Buruk Mourinho'ya ne söylediğini ilk kez açıkladı: 'Muhtemelen bundan tahrik oldu'

13:29 07.04.2025
© AA / Ali AtmacaOkan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA / Ali Atmaca
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burnunu sıkan Mourinho'yla yaşadığı olaylara dair ilk kez konuştu. Okan Buruk maçın ardından hakemlere ne dediğini açıkladı ve "Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe derbisinin ardından burnunu sıkan Moruinho'ya ilişkin ilk kez konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, aralarında geçen diyaloğu anlattı, küfür ettiği iddialarını ise yalanladı.

Okan Buruk Mourinho'ya ne dedi?

Ekol TV'ye konuşan Okan Buruk, derbinin ardından hakemlerin yanına gidip ne dediğini ilk kez duyurdu. Hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini ifade eden Okan Buruk, "Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" sözlerini sarf etti.

'Onu dinlemeyin' dedi mi?

Hakemlere "'Don't listen to him' (Onu dinlemeyin)" demediğini belirten Okan Buruk, "Sadece Türkçe ve İngilizce "Çok iyi maç yönettiniz" dedim" şeklinde konuştu.

Buruk: Nasıl sevineceğimi soracak değilim

Hakemleri tebrik etmesinin hemen ardından kameralara yansıyan sevinç görüntüsüne değinen Okan Buruk, "Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim. Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim" ifadelerini kullandı.
Tahriğin Fenerbahçe kanadından geldiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti" iddiasında da bulundu.

'Herkes bilir burnum kırıktır'

Mourinho'nun müdahalesi sonrası canı yandığı için yere düştüğünü aktaran Okan Buruk, "Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı" şeklinde konuştu.
Okan Buruk ile Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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