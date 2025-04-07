https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/mhp-eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-hakkindaki-sikayeti-geri-cekti-1095204829.html

MHP, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekti

MHP, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekti

Sputnik Türkiye

MHP, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla geri çekti. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T18:07+0300

2025-04-07T18:07+0300

2025-04-07T18:07+0300

türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

devlet bahçeli

feti yıldız

cumhuriyet halk partisi (chp)

mhp

şikayet

şikayet başvurusu

şikayet dilekçesi

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MHP, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla şikayetini geri çekti. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2020'de MHP Genel Başkan Yardımcılarının şikayet dilekçesi üzerine, Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açıldığını belirtti. Bahçeli'nin talimatıyla geri çekildiAnkara 35. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasının 10 Nisan 2025'e bırakıldığını anımsatan Yıldız, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemeye sunulması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.Yıldız, açıklamasında Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine sundukları dilekçeye de yer verdi. Dilekçede, gerek milli gerekse evrensel hukukta düşünce özgürlüğü ile ilgili olarak, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için ayrıntılı düzenlemeler bulunduğu hatırlatılarak, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetten vazgeçildiği belirtildi.

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kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, feti yıldız, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, şikayet, şikayet başvurusu, şikayet dilekçesi