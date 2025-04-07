https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbullular-dikkat-kar-yagisi-basliyor-saat-saat-aciklandi-1095205198.html

İstanbullular dikkat: Kar yağışı başlıyor, saat saat açıklandı

İstanbullular dikkat: Kar yağışı başlıyor, saat saat açıklandı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanları İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 20.00 ile... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T18:14+0300

2025-04-07T18:14+0300

2025-04-07T18:53+0300

türki̇ye

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İstanbul’da bu akşam 20.00-23.30 saatleri arasında aralıklı ve hafif kar yağışı beklendiği duyuruldu.Hava Forum'un edindiği bilgilere göre; İstanbul’da bu akşam kar yağışının 20.00 - 23.30 saatleri arasında birçok ilçede görüleceği açıklandı. Yağışın aralıklı ve hafif şekilde etkili olacağı belirtilirken özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi. En soğuk ilçe Silivriİstanbul genelinde soğuk hava etkisini artırırken, an itibarıyla en düşük sıcaklık Silivri’de ölçüldü. Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği ilçede kar soğuğu kendini hissettirdi. Meteoroloji kaynakları, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşeceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html

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i̇stanbul, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava sıcaklığı, hava kirliliği, yağmur