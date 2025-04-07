https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbullular-dikkat-kar-yagisi-basliyor-saat-saat-aciklandi-1095205198.html
İstanbullular dikkat: Kar yağışı başlıyor, saat saat açıklandı
İstanbullular dikkat: Kar yağışı başlıyor, saat saat açıklandı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanları İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 20.00 ile... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T18:14+0300
2025-04-07T18:14+0300
2025-04-07T18:53+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
hava
hava sıcaklığı
hava kirliliği
yağmur
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İstanbul’da bu akşam 20.00-23.30 saatleri arasında aralıklı ve hafif kar yağışı beklendiği duyuruldu.Hava Forum'un edindiği bilgilere göre; İstanbul’da bu akşam kar yağışının 20.00 - 23.30 saatleri arasında birçok ilçede görüleceği açıklandı. Yağışın aralıklı ve hafif şekilde etkili olacağı belirtilirken özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi. En soğuk ilçe Silivriİstanbul genelinde soğuk hava etkisini artırırken, an itibarıyla en düşük sıcaklık Silivri’de ölçüldü. Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği ilçede kar soğuğu kendini hissettirdi. Meteoroloji kaynakları, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşeceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
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i̇stanbul, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava sıcaklığı, hava kirliliği, yağmur
i̇stanbul, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava sıcaklığı, hava kirliliği, yağmur
İstanbullular dikkat: Kar yağışı başlıyor, saat saat açıklandı
18:14 07.04.2025 (güncellendi: 18:53 07.04.2025)
Meteoroloji uzmanları İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 20.00 ile 23.30 saatleri arasında birçok ilçede kar görülebileceğini belirtirken kar yağışının aralıklı ve hafif şekilde olacağını açıkladı.
İstanbul’da bu akşam 20.00-23.30 saatleri arasında aralıklı ve hafif kar yağışı beklendiği duyuruldu.
Hava Forum'un edindiği bilgilere göre; İstanbul’da bu akşam kar yağışının 20.00 - 23.30 saatleri arasında birçok ilçede görüleceği açıklandı. Yağışın aralıklı ve hafif şekilde etkili olacağı belirtilirken özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi.
İstanbul genelinde soğuk hava etkisini artırırken, an itibarıyla en düşük sıcaklık Silivri’de ölçüldü. Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği ilçede kar soğuğu kendini hissettirdi. Meteoroloji kaynakları, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşeceği uyarısında bulundu.