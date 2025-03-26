https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/daltonlar-cetesinin-dayisi-yakalandi-kirmizi-bultenle-araniyordu-1094878528.html

Daltonlar Çetesi'nin 'dayı'sı yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu

Daltonlar Çetesi'nin 'dayı'sı yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu

Sputnik Türkiye

Daltonlar Çetesi'nin yöneticileri arasında yer alan 'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T12:21+0300

2025-03-26T12:21+0300

2025-03-26T12:21+0300

türki̇ye

selanik

pire

daltonlar çetesi

fatih uzunyayla

gözaltı

yunanistan

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Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Daltonlar Çetesi'nin yönetici kadrosunda yer aldığı belirtilen 'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla Yunanistan'da yakalandı. Uzunyayla’nın, 2021 yılında Alibeyköy’de bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülmüştü. Yunanistan'daki saldırılarla ilgili de aranıyorduSabah'ın haberine göre, hakkında; suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet ve adam yaralama suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Uzunyayla, önceki gün Selanik'te yaşadığı evinde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Uzunyayla'nın 2 hafta önce Oraiokastro bölgesinde 1 Türk'ün öldüğü, diğer bir kişinin ise ağır yaralandığı saldırıyla bağlantısının olduğu belirlendi. ELAS polisi, hayatını kaybeden 45 yaşındaki Türk vatandaşının, Türkiye'de büyük miktarda eroin bulundurma ve kaçakçılık suçlarından yakalama kararının olduğunu açıkladı. Argyroupoli'deki dairesinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Saldırıya uğrayan araçta önemli miktarda para ve esrar ele geçirildi.Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alınırken, saldırıda öldürülen kişinin Pire'deki evinde ve yaralanan kişinin Argyroupoli'deki dairesinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Saldırıya uğrayan araçta önemli miktarda para ve esrar ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/mitten-nokta-operasyonu-daltonlar-suc-orgutu-yoneticisi-ahmet-mustafa-timo-yurt-disinda-yakaladi-1094739622.html

türki̇ye

selanik

pire

yunanistan

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selanik, pire, daltonlar çetesi, fatih uzunyayla, gözaltı, yunanistan