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Daltonlar Çetesi'nin 'dayı'sı yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu
Daltonlar Çetesi'nin 'dayı'sı yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu
Sputnik Türkiye
Daltonlar Çetesi'nin yöneticileri arasında yer alan 'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Daltonlar Çetesi'nin yönetici kadrosunda yer aldığı belirtilen 'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla Yunanistan'da yakalandı. Uzunyayla’nın, 2021 yılında Alibeyköy’de bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülmüştü. Yunanistan'daki saldırılarla ilgili de aranıyorduSabah'ın haberine göre, hakkında; suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet ve adam yaralama suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Uzunyayla, önceki gün Selanik'te yaşadığı evinde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Uzunyayla'nın 2 hafta önce Oraiokastro bölgesinde 1 Türk'ün öldüğü, diğer bir kişinin ise ağır yaralandığı saldırıyla bağlantısının olduğu belirlendi. ELAS polisi, hayatını kaybeden 45 yaşındaki Türk vatandaşının, Türkiye'de büyük miktarda eroin bulundurma ve kaçakçılık suçlarından yakalama kararının olduğunu açıkladı. Argyroupoli'deki dairesinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Saldırıya uğrayan araçta önemli miktarda para ve esrar ele geçirildi.Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alınırken, saldırıda öldürülen kişinin Pire'deki evinde ve yaralanan kişinin Argyroupoli'deki dairesinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Saldırıya uğrayan araçta önemli miktarda para ve esrar ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/mitten-nokta-operasyonu-daltonlar-suc-orgutu-yoneticisi-ahmet-mustafa-timo-yurt-disinda-yakaladi-1094739622.html
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selanik, pire, daltonlar çetesi, fatih uzunyayla, gözaltı, yunanistan
selanik, pire, daltonlar çetesi, fatih uzunyayla, gözaltı, yunanistan

Daltonlar Çetesi'nin 'dayı'sı yakalandı: Kırmızı bültenle aranıyordu

12:21 26.03.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Daltonlar Çetesi'nin yöneticileri arasında yer alan 'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı.
Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Daltonlar Çetesi'nin yönetici kadrosunda yer aldığı belirtilen 'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla Yunanistan'da yakalandı. Uzunyayla’nın, 2021 yılında Alibeyköy’de bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülmüştü.

Yunanistan'daki saldırılarla ilgili de aranıyordu

Sabah'ın haberine göre, hakkında; suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet ve adam yaralama suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Uzunyayla, önceki gün Selanik'te yaşadığı evinde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Uzunyayla'nın 2 hafta önce Oraiokastro bölgesinde 1 Türk'ün öldüğü, diğer bir kişinin ise ağır yaralandığı saldırıyla bağlantısının olduğu belirlendi. ELAS polisi, hayatını kaybeden 45 yaşındaki Türk vatandaşının, Türkiye'de büyük miktarda eroin bulundurma ve kaçakçılık suçlarından yakalama kararının olduğunu açıkladı. Argyroupoli'deki dairesinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Saldırıya uğrayan araçta önemli miktarda para ve esrar ele geçirildi.
Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alınırken, saldırıda öldürülen kişinin Pire'deki evinde ve yaralanan kişinin Argyroupoli'deki dairesinde yapılan aramalarda silah ve mermiler bulundu. Saldırıya uğrayan araçta önemli miktarda para ve esrar ele geçirildi.

Örgüt yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Irak'ta yakalanmıştı

Geçtiğimiz günlerde "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Timo, "Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Yağma", "Silahlı tehdit", "Mala zarar verme", "Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma", "Otomobil hırsızlığı" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi 31 farklı suçtan aranıyordu.

Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
MİT'ten nokta operasyonu: Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakaladı
21 Mart, 16:15
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