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İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Sputnik Türkiye
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları düzenli olarak paylaşılıyor. Peki İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu. İstanbul'un barajları dolu mu?Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk oranları açıklandı. İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 80.78 olarak açıklandı.7 baraj doluluk oranlarıÖmerli 94,46Darlık 78,74Elmalı 94,62Terkos 80,8Alibey 64,59Büyükçekmece 75,1Sazlıdere 58,36Istrancalar 41,37Kazandere 84,81Pabuçdere 84,64
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html
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İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

14:41 07.04.2025 (güncellendi: 14:43 07.04.2025)
© AAİstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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İSKİ tarafından baraj doluluk oranları düzenli olarak paylaşılıyor. Peki İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu.

İstanbul'un barajları dolu mu?

Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk oranları açıklandı. İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 80.78 olarak açıklandı.

7 baraj doluluk oranları

Ömerli 94,46
Darlık 78,74
Elmalı 94,62
Terkos 80,8
Alibey 64,59
Büyükçekmece 75,1
Sazlıdere 58,36
Istrancalar 41,37
Kazandere 84,81
Pabuçdere 84,64
barajlar grafik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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