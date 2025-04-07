https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/iski-7-nisan-baraj-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-istanbul-baraj-doluluk-orani-son-durum-1095197757.html
İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Sputnik Türkiye
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları düzenli olarak paylaşılıyor. Peki İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T14:41+0300
2025-04-07T14:41+0300
2025-04-07T14:43+0300
türki̇ye
i̇stanbul
baraj
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu. İstanbul'un barajları dolu mu?Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk oranları açıklandı. İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 80.78 olarak açıklandı.7 baraj doluluk oranlarıÖmerli 94,46Darlık 78,74Elmalı 94,62Terkos 80,8Alibey 64,59Büyükçekmece 75,1Sazlıdere 58,36Istrancalar 41,37Kazandere 84,81Pabuçdere 84,64
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul'da hangi barajlar var, i̇stanbul'a su nereden gelir, ömerli barajını, i̇stanbul'da baraj doluluk oranları nedir, istanbul barajları dolulu 2025, istanbul baraj doluluk, istanbulun kaç günlük suyu var, istanbulda barajlar doldu mu, kar mı yağmur mu barajları doldurur
İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
14:41 07.04.2025 (güncellendi: 14:43 07.04.2025)
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları düzenli olarak paylaşılıyor. Peki İSKİ 7 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu.
İstanbul'un barajları dolu mu?
Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarının doluluk oranları açıklandı. İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 80.78 olarak açıklandı.