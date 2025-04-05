https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dolandirilmaktan-son-anda-kurtuldu-engelli-oglunun-ameliyat-parasini-kaptiracakti-1095157467.html
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Engelli oğlunun ameliyat parasını kaptıracaktı
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Engelli oğlunun ameliyat parasını kaptıracaktı
Sputnik Türkiye
Mersin'de kendisini telefonla arayan dolandırıcılara inanan yaşlı adam, engelli oğlunun ameliyat parasını kaptırmaktan son anda kurtuldu. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T11:33+0300
2025-04-05T11:33+0300
2025-04-05T11:46+0300
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Telefonla arayarak kendilerini emniyet mensubu diye tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı adam, engelli oğlunun ameliyatı için biriktirdiği 150 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Parayı verilen hesaba yatırmak için bankaya giderken yolda gördüğü polislerle konuşunca dolandırıldığını anlayan adam, herkesi uyardı. Tüm bilgilerini ele geçirmişlerMersin'de yaşayan 60 yaşındaki Mithat Kaya'yı telefonla arayan dolandırıcılar, yaşlı adamı korkutmayı başardı. Kaya'nın tüm bilgilerini ele geçiren ve whatsapp üzerinden de adama gönderen dolandırıcılar bir hesap numarası vererek elindeki parayı bu hesaba yatırmasını istedi. Bunun üzerine Kaya, oğlunun ameliyatı için biriktirdiği parayı döviz bürosunda bozdurarak bankaya doğru yola çıktı. Bu sırada Mersin Adliyesi'ndeki polis noktasında bekleyen ekiplere son anda durumu anlattı. Kaya, ekiplerin bilgilendirmesi sayesinde "sahte polisler" tarafından dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Sakın onlara inanmayın diyerek uyardıYaşananlar karşısında şaşkınlığını atamayan Kaya, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde çocuğumuzun ameliyat parası cebimizde kaldı. Türk polisinin telefonla arayıp para istemeyeceğinin bilincine yeni vardım. Eğer para istiyorlarsa bilinmelidir ki onlar dolandırıcıdır. Kimse onlara inanıp güvenmemeli. Direkt en yakın karakola, şubeye gidip polisimize derdinizi anlatın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/emniyet-tek-tek-anlatti-imzanizi-kutucuk-disina-tasirin-her-yere-ayni-kalemle-imza-atin-1095140659.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu: Engelli oğlunun ameliyat parasını kaptıracaktı
11:33 05.04.2025 (güncellendi: 11:46 05.04.2025)
Mersin'de kendisini telefonla arayan dolandırıcılara inanan yaşlı adam, engelli oğlunun ameliyat parasını kaptırmaktan son anda kurtuldu.
Telefonla arayarak kendilerini emniyet mensubu diye tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen yaşlı adam, engelli oğlunun ameliyatı için biriktirdiği 150 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Parayı verilen hesaba yatırmak için bankaya giderken yolda gördüğü polislerle konuşunca dolandırıldığını anlayan adam, herkesi uyardı.
Tüm bilgilerini ele geçirmişler
Mersin'de yaşayan 60 yaşındaki Mithat Kaya'yı telefonla arayan dolandırıcılar, yaşlı adamı korkutmayı başardı. Kaya'nın tüm bilgilerini ele geçiren ve whatsapp üzerinden de adama gönderen dolandırıcılar bir hesap numarası vererek elindeki parayı bu hesaba yatırmasını istedi.
Bunun üzerine Kaya, oğlunun ameliyatı için biriktirdiği parayı döviz bürosunda bozdurarak bankaya doğru yola çıktı. Bu sırada Mersin Adliyesi'ndeki polis noktasında bekleyen ekiplere son anda durumu anlattı. Kaya, ekiplerin bilgilendirmesi sayesinde "sahte polisler" tarafından dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Sakın onlara inanmayın diyerek uyardı
Yaşananlar karşısında şaşkınlığını atamayan Kaya, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde çocuğumuzun ameliyat parası cebimizde kaldı. Türk polisinin telefonla arayıp para istemeyeceğinin bilincine yeni vardım. Eğer para istiyorlarsa bilinmelidir ki onlar dolandırıcıdır. Kimse onlara inanıp güvenmemeli. Direkt en yakın karakola, şubeye gidip polisimize derdinizi anlatın."