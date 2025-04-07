https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/galatasarayin-yildizi-icardinin-donus-tarihi-belli-oldu-1095206093.html

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının ardından düz koşulara başlayarak iyileşme sürecinde önemli bir aşamayı geçti... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T18:47+0300

2025-04-07T18:47+0300

2025-04-07T18:47+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

süper lig

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

sakatlık

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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçında geçirdiği sakatlık sonrası çapraz bağlarında kopma yaşayan Icardi'nin Mayıs'ta döneceği belirtildi.Tottenham müsabakasında sakatlanan Mauro Icardi, sahalara dönüş için önemli bir adım attı. Arjantinli futbolcunun çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinde düz koşulara başlayarak iyileşme yolunda yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Icardi'nin son 3 aydır fizyoterapistiyle birlikte yaşadığı ve günde 3-4 saatlik özel antrenman programlarıyla forma giymeye hazırlandığı iddia edildi. Sürekli takip altında tutulan Arjantinli golcünün, düz koşulara başlaması, sakatlık sonrası en kritik aşamalardan biri olarak görüldü.

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mauro icardi, galatasaray, süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sakatlık