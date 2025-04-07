https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/galatasarayin-yildizi-icardinin-donus-tarihi-belli-oldu-1095206093.html
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının ardından düz koşulara başlayarak iyileşme sürecinde önemli bir aşamayı geçti... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T18:47+0300
2025-04-07T18:47+0300
2025-04-07T18:47+0300
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sakatlık
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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçında geçirdiği sakatlık sonrası çapraz bağlarında kopma yaşayan Icardi'nin Mayıs'ta döneceği belirtildi.Tottenham müsabakasında sakatlanan Mauro Icardi, sahalara dönüş için önemli bir adım attı. Arjantinli futbolcunun çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinde düz koşulara başlayarak iyileşme yolunda yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Icardi'nin son 3 aydır fizyoterapistiyle birlikte yaşadığı ve günde 3-4 saatlik özel antrenman programlarıyla forma giymeye hazırlandığı iddia edildi. Sürekli takip altında tutulan Arjantinli golcünün, düz koşulara başlaması, sakatlık sonrası en kritik aşamalardan biri olarak görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mourinho-okan-burukun-burbunu-sikti-icardiden-sert-paylasim-geldi-1095085361.html
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mauro icardi, galatasaray, süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sakatlık
mauro icardi, galatasaray, süper lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sakatlık
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının ardından düz koşulara başlayarak iyileşme sürecinde önemli bir aşamayı geçti. Fizyoterapistiyle yoğun bir rehabilitasyon programı yürüten Icardi'nin, Mayıs ayında takıma dönüp sezonun son haftalarında forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçında geçirdiği sakatlık sonrası çapraz bağlarında kopma yaşayan Icardi'nin Mayıs'ta döneceği belirtildi.
Tottenham müsabakasında sakatlanan Mauro Icardi, sahalara dönüş için önemli bir adım attı. Arjantinli futbolcunun çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinde düz koşulara başlayarak iyileşme yolunda yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Icardi'nin son 3 aydır fizyoterapistiyle birlikte yaşadığı ve günde 3-4 saatlik özel antrenman programlarıyla forma giymeye hazırlandığı iddia edildi. Sürekli takip altında tutulan Arjantinli golcünün, düz koşulara başlaması, sakatlık sonrası en kritik aşamalardan biri olarak görüldü.