https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mourinho-okan-burukun-burbunu-sikti-icardiden-sert-paylasim-geldi-1095085361.html
Mourinho Okan Buruk’un burnunu sıktı, Icardi'den sert paylaşım geldi
Mourinho Okan Buruk’un burnunu sıktı, Icardi'den sert paylaşım geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. okan buruk yere düşerken, Icardi'nin sosyal medya paylaşımı olay oldu. skandal dünya basınına da yansıdı.
2025-04-03T07:33+0300
2025-04-03T07:33+0300
2025-04-03T10:33+0300
spor
okan buruk
jose mourinho
mauro icardi
galatasaray
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
burun
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Maç boyunca yüksek seyreden tansiyon, bitiş düdüğüyle birlikte saha dışına taştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray cephesini ayağa kaldıran bir harekete imza attı.Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktıMaç sonunda iki teknik adam arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Görgü tanıklarının ve görüntülerin doğruladığı olaya göre, Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yanına gelerek burnunu sıktı. Bu beklenmedik temas sonucu dengesini kaybeden Buruk, yere düştü.Okan Buruk yerde, ortalık karıştıMourinho’nun fiziksel müdahalesi sonrası Buruk’un yere düşmesiyle birlikte teknik ekipler ve güvenlik görevlileri araya girdi. Saha kenarında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olay, sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.Icardi'den olay yaratan paylaşımGalatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olayın yankılandığı dakikalarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mourinho’nun Buruk’a yaptığı müdahalenin görüntüsünü paylaşan Icardi, şu ifadeleri kullandı:Dünya basınında geniş yankı bulduYaşanan skandal olay, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası spor basınında da geniş yankı buldu. İspanyol, İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Mourinho’nun bu davranışı büyük tepki topladı. Sosyal medyada da “Mourinho’nun son skandalı”, “Futbol değil boks” gibi etiketlerle paylaşımlar art arda geldi.TFF'den açıklama bekleniyorTürkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), olayla ilgili disiplin süreci başlatması bekleniyor. Özellikle Mourinho’nun ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor. Gözler şimdi federasyonun alacağı kararlara çevrildi.Kamuoyunda tepki çığ gibi büyüyorYaşananların ardından spor camiası, yorumcular ve taraftarlar olayın ciddiyetine dikkat çekerek, fair-play ruhunun tamamen yok sayıldığını belirtti. Mourinho’nun hareketi etik dışı bulunurken, Okan Buruk’a destek mesajları yağdı.
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jose mourinho okan buruk, mourinho okan buruk kavgası, mourinho okan buruk burnunu sıktı, mourinho fiziksel müdahale, mourinho galatasaray olayı, fenerbahçe galatasaray kavgası, okan buruk yere düştü, icardi mourinho paylaşımı
Mourinho Okan Buruk’un burnunu sıktı, Icardi'den sert paylaşım geldi
07:33 03.04.2025 (güncellendi: 10:33 03.04.2025)
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası saha dışında tansiyon daha da yükseldi. Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. Buruk yere düşerken, Mauro Icardi olayla ilgili sert bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Maç boyunca yüksek seyreden tansiyon, bitiş düdüğüyle birlikte saha dışına taştı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray cephesini ayağa kaldıran bir harekete imza attı.
Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktı
Maç sonunda iki teknik adam arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Görgü tanıklarının ve görüntülerin doğruladığı olaya göre, Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yanına gelerek burnunu sıktı. Bu beklenmedik temas sonucu dengesini kaybeden Buruk, yere düştü.
Okan Buruk yerde, ortalık karıştı
Mourinho’nun fiziksel müdahalesi sonrası Buruk’un yere düşmesiyle birlikte teknik ekipler ve güvenlik görevlileri araya girdi. Saha kenarında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olay, sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.
Icardi'den olay yaratan paylaşım
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olayın yankılandığı dakikalarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mourinho’nun Buruk’a yaptığı müdahalenin görüntüsünü paylaşan Icardi, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar."
Dünya basınında geniş yankı buldu
Yaşanan skandal olay, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası spor basınında da geniş yankı buldu. İspanyol, İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Mourinho’nun bu davranışı büyük tepki topladı. Sosyal medyada da “Mourinho’nun son skandalı”, “Futbol değil boks” gibi etiketlerle paylaşımlar art arda geldi.
TFF'den açıklama bekleniyor
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), olayla ilgili disiplin süreci başlatması bekleniyor. Özellikle Mourinho’nun ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor. Gözler şimdi federasyonun alacağı kararlara çevrildi.
Kamuoyunda tepki çığ gibi büyüyor
Yaşananların ardından spor camiası, yorumcular ve taraftarlar olayın ciddiyetine dikkat çekerek, fair-play ruhunun tamamen yok sayıldığını belirtti. Mourinho’nun hareketi etik dışı bulunurken, Okan Buruk’a destek mesajları yağdı.