https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/evli-ciftin-dugun-fotograflari-15-yil-teslim-edilmedi-fotografciya-rekor-ceza-kesildi-1095150444.html
Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi
Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Kayseri’de bir fotoğrafçı, düğün çekimlerini yaptığı çifte 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL tazminata mahkum edildi. İl... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T21:30+0300
2025-04-04T21:30+0300
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düğün
düğün konvoyu
düğün salonu
fotoğraf
kayseri
tüketici hakem heyeti
tüketici mahkemesi
tüketici hakları
tüketici güven endeksi
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Kayseri'de evlenen çiftin düğün çekimlerini yapan fotoğrafçı 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL ceza aldı.2023 yılında 3 bin TL karşılığında anlaşma yapan H.K. çifti, teslimat gerçekleşmeyince Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Fotoğrafçının sürekli bahanelerle çifti oyaladığı ve en sonunda iletişimi tamamen kestiği belirtildi. Heyet, hem 3 bin TL’lik ücretin iadesine hem de 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Karara itiraz edilmemesi halinde fotoğrafçının toplamda 53 bin TL’yi ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/avrupada-cevreci-evlilik-trendi-yesil-dugun-1094268825.html
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düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, fotoğraf, kayseri, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi, tüketici hakları, tüketici güven endeksi, tüketici, tüketici başvuru merkezi
Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi
Kayseri’de bir fotoğrafçı, düğün çekimlerini yaptığı çifte 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL tazminata mahkum edildi. İl Tüketici Hakem Heyeti, 3 bin TL’lik ücretin iadesi ve 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Uzmanlar, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek belgeli ödeme uyarısında bulundu.
Kayseri'de evlenen çiftin düğün çekimlerini yapan fotoğrafçı 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL ceza aldı.
2023 yılında 3 bin TL karşılığında anlaşma yapan H.K. çifti, teslimat gerçekleşmeyince Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Fotoğrafçının sürekli bahanelerle çifti oyaladığı ve en sonunda iletişimi tamamen kestiği belirtildi. Heyet, hem 3 bin TL’lik ücretin iadesine hem de 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Karara itiraz edilmemesi halinde fotoğrafçının toplamda 53 bin TL’yi ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.