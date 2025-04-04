https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/evli-ciftin-dugun-fotograflari-15-yil-teslim-edilmedi-fotografciya-rekor-ceza-kesildi-1095150444.html

Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi

Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Kayseri’de bir fotoğrafçı, düğün çekimlerini yaptığı çifte 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL tazminata mahkum edildi. İl... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

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Kayseri'de evlenen çiftin düğün çekimlerini yapan fotoğrafçı 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL ceza aldı.2023 yılında 3 bin TL karşılığında anlaşma yapan H.K. çifti, teslimat gerçekleşmeyince Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Fotoğrafçının sürekli bahanelerle çifti oyaladığı ve en sonunda iletişimi tamamen kestiği belirtildi. Heyet, hem 3 bin TL’lik ücretin iadesine hem de 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Karara itiraz edilmemesi halinde fotoğrafçının toplamda 53 bin TL’yi ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.

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