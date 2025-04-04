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Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi
Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Kayseri’de bir fotoğrafçı, düğün çekimlerini yaptığı çifte 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL tazminata mahkum edildi. İl... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
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Kayseri'de evlenen çiftin düğün çekimlerini yapan fotoğrafçı 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL ceza aldı.2023 yılında 3 bin TL karşılığında anlaşma yapan H.K. çifti, teslimat gerçekleşmeyince Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Fotoğrafçının sürekli bahanelerle çifti oyaladığı ve en sonunda iletişimi tamamen kestiği belirtildi. Heyet, hem 3 bin TL’lik ücretin iadesine hem de 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Karara itiraz edilmemesi halinde fotoğrafçının toplamda 53 bin TL’yi ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/avrupada-cevreci-evlilik-trendi-yesil-dugun-1094268825.html
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Evli çiftin düğün fotoğrafları 1.5 yıl teslim edilmedi: Fotoğrafçıya rekor ceza kesildi

21:30 04.04.2025
© AAEvlilik- Nikah- Düğün
Evlilik- Nikah- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Kayseri’de bir fotoğrafçı, düğün çekimlerini yaptığı çifte 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL tazminata mahkum edildi. İl Tüketici Hakem Heyeti, 3 bin TL’lik ücretin iadesi ve 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Uzmanlar, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek belgeli ödeme uyarısında bulundu.
Kayseri'de evlenen çiftin düğün çekimlerini yapan fotoğrafçı 1.5 yıl boyunca fotoğraf ve videoları teslim etmeyince 53 bin TL ceza aldı.
2023 yılında 3 bin TL karşılığında anlaşma yapan H.K. çifti, teslimat gerçekleşmeyince Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Fotoğrafçının sürekli bahanelerle çifti oyaladığı ve en sonunda iletişimi tamamen kestiği belirtildi. Heyet, hem 3 bin TL’lik ücretin iadesine hem de 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Karara itiraz edilmemesi halinde fotoğrafçının toplamda 53 bin TL’yi ödemek zorunda kalacağı ifade edildi.
Evlilik- Nikah- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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