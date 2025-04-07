Deutsche Bank altınla ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
20. yüzyıl müziğinin en etkili ismi Igor Stravinsky kimdir?
10:15
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Anadolu Ajansı nasıl kuruldu?
12:15
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
12:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
CHP olağanüstü kurultayında neler yaşandı?
13:12
168 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel dönüşüm uzmanı Banu Kalaycı: “Takdir ihtiyacı, kişilerin bütünlüklerinden kopmalarına sebep olabiliyor”
16:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Yavuz Ekinci: ‘Kendinizi zerre kadar bile olsa bir sansüre tabi tutarsanız yazdıklarınız sahici olmaz’
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
17 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
19:04
15 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
19:44
4 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
20:48
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
21:02
53 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
22:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'CHP'de yeniden doğuş yaşanıyor'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi: ‘Veriler, topraktan nasıl koptuğumuzu gösteriyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ülkemizde her beş kişiden biri zehirleniyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
50. yılında Microsoft
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
17:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/deutsche-bank-altinla-ilgili-tahminlerini-yukari-yonlu-revize-etti-1095200999.html
Deutsche Bank altınla ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti
Deutsche Bank altınla ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti
Sputnik Türkiye
Deutsche Bank 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyatı tahminleri yükseltti. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:57+0300
2025-04-07T15:57+0300
ekonomi̇
deutsche bank
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101868/13/1018681329_35:0:988:536_1920x0_80_0_0_ce1308f254b5994823b4a03e6cd7793a.jpg
Deutsche Bank, dünyadaki son ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara yükseltti. Banka daha önce bu yıl için ortalama 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolar fiyat tahmininde bulunmuştu.Deutsche Bank, "Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'undan yüzde 24'üne çıktığını, Hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.Merkez bankaları altın alımları devam edecek öngörüsüMerkez bankaları muhtemelen bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam edecek. Ancak HSBC, alımların 2022-24 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatların ons başına 3.000 doların üzerine çıkması halinde azalabileceğini ve yaklaşık 2.800 doların altına düşmesi halinde artabileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta HSBC, jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2025 ve 2026 altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3.015 ve 2.915 dolara yükseltti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasa-uzmani-islam-memisten-altin-yatirimcisini-uyari-altindaki-dusus-surecek-mi-altin-almak-icin-1095193378.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101868/13/1018681329_154:0:869:536_1920x0_80_0_0_0fa93793734d2899ca43c11772caa0e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deutsche bank, altın
deutsche bank, altın

Deutsche Bank altınla ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti

15:57 07.04.2025
© Fotoğraf : DHADeutsche Bank
Deutsche Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Deutsche Bank 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyatı tahminleri yükseltti.
Deutsche Bank, dünyadaki son ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara yükseltti. Banka daha önce bu yıl için ortalama 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolar fiyat tahmininde bulunmuştu.
Deutsche Bank, "Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'undan yüzde 24'üne çıktığını, Hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

Merkez bankaları altın alımları devam edecek öngörüsü

Merkez bankaları muhtemelen bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam edecek. Ancak HSBC, alımların 2022-24 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatların ons başına 3.000 doların üzerine çıkması halinde azalabileceğini ve yaklaşık 2.800 doların altına düşmesi halinde artabileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta HSBC, jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2025 ve 2026 altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3.015 ve 2.915 dolara yükseltti.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
EKONOMİ
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısını uyarı: Altındaki düşüş sürecek mi? Altın almak için uygun zaman mı?
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала