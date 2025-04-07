https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/deutsche-bank-altinla-ilgili-tahminlerini-yukari-yonlu-revize-etti-1095200999.html

Deutsche Bank altınla ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Deutsche Bank altınla ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Sputnik Türkiye

Deutsche Bank 2025 ve 2026 için ortalama altın fiyatı tahminleri yükseltti. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T15:57+0300

2025-04-07T15:57+0300

2025-04-07T15:57+0300

ekonomi̇

deutsche bank

altın

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Deutsche Bank, dünyadaki son ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara yükseltti. Banka daha önce bu yıl için ortalama 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolar fiyat tahmininde bulunmuştu.Deutsche Bank, "Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'undan yüzde 24'üne çıktığını, Hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.Merkez bankaları altın alımları devam edecek öngörüsüMerkez bankaları muhtemelen bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam edecek. Ancak HSBC, alımların 2022-24 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatların ons başına 3.000 doların üzerine çıkması halinde azalabileceğini ve yaklaşık 2.800 doların altına düşmesi halinde artabileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta HSBC, jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2025 ve 2026 altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3.015 ve 2.915 dolara yükseltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasa-uzmani-islam-memisten-altin-yatirimcisini-uyari-altindaki-dusus-surecek-mi-altin-almak-icin-1095193378.html

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