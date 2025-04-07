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CHP'nin A Takımı belli oldu: Özgür Özel'in 'anahtar listesi' tam kadro seçildi
CHP'nin A Takımı belli oldu: Özgür Özel'in 'anahtar listesi' tam kadro seçildi
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CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan PM ve YDK seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Deniz Yavuzyılmaz en çok oyu alarak Parti Meclisi... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde tamamlandı. Kurultayda yapılan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.PM seçimlerinde en çok oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz, 876 oyla listenin zirvesine yerleşti. Onu Suat Özçağdaş (856 oy) ve Mahmut Tanal (815 oy) takip etti.PM’ye giren diğer i̇simlerYavuzyılmaz’ın ardından sıralamada yer alan isimler şöyle:Ayrıca mevcut MYK üyelerinin büyük çoğunluğu yeni PM'de yer aldı.Özgür Özel’in A Takımı eksiksiz geçtiCHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen 52 kişilik anahtar liste, oy birliğiyle Parti Meclisi’ne girdi. Resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."YDK seçimlerinde Özgür Sağlam i̇lk sıradaYDK üyelik seçimlerinde en çok oyu alan isim Özgür Sağlam oldu. Sağlam 742 oy alırken, onu Deniz Çakır (736 oy) ve Turan Taşkın Özer (732 oy) izledi.YDK’nin 15 kişilik kadrosunda ayrıca şu isimler yer aldı:12 kişilik BKSP listesi üzerinden yapılan seçimde 8 isim PM’ye girdi. En yüksek oyu Yalçın Karatepe aldı. Diğer seçilen isimler:Resmi sonuçlar, parti tüzüğündeki cinsiyet ve gençlik kotası uygulamaları ile yapılacak itiraz değerlendirmelerinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/chpde-olaganustu-kurultay-gunu-genel-baskanlik-ve-parti-meclisi-secimleri-olacak-1095170305.html
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deniz yavuzyılmaz, mahmut tanal, gül çiftci, chp, kurultay, chp kurultayı, özgür özel
deniz yavuzyılmaz, mahmut tanal, gül çiftci, chp, kurultay, chp kurultayı, özgür özel

CHP'nin A Takımı belli oldu: Özgür Özel'in 'anahtar listesi' tam kadro seçildi

05:20 07.04.2025
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan PM ve YDK seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Deniz Yavuzyılmaz en çok oyu alarak Parti Meclisi listesinin zirvesine yerleşti. Özgür Sağlam ise Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Özgür Özel'in listesi eksiksiz PM'ye girdi.
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde tamamlandı. Kurultayda yapılan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
PM seçimlerinde en çok oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz, 876 oyla listenin zirvesine yerleşti. Onu Suat Özçağdaş (856 oy) ve Mahmut Tanal (815 oy) takip etti.

PM’ye giren diğer i̇simler

Yavuzyılmaz’ın ardından sıralamada yer alan isimler şöyle:
Gül Çiftci: 794
Ensar Aytekin: 787
Hikmet Erbilgin: 786
Gamze Taşcıer: 770
Ali Abbas Ertürk: 769
Canan Taşer: 764
Mahir Yüksel: 760
Ayrıca mevcut MYK üyelerinin büyük çoğunluğu yeni PM'de yer aldı.

Özgür Özel’in A Takımı eksiksiz geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen 52 kişilik anahtar liste, oy birliğiyle Parti Meclisi’ne girdi. Resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:
"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

YDK seçimlerinde Özgür Sağlam i̇lk sırada

YDK üyelik seçimlerinde en çok oyu alan isim Özgür Sağlam oldu. Sağlam 742 oy alırken, onu Deniz Çakır (736 oy) ve Turan Taşkın Özer (732 oy) izledi.
YDK’nin 15 kişilik kadrosunda ayrıca şu isimler yer aldı:
İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz ve diğerleri.
12 kişilik BKSP listesi üzerinden yapılan seçimde 8 isim PM’ye girdi. En yüksek oyu Yalçın Karatepe aldı. Diğer seçilen isimler:
Yankı Bağcıoğlu
Emine Uçak Erdoğan
Gülşah Deniz Atalar
Gökçe Gökçen
Bahattin Bahadır Erdem
Baran Bozoğlu
Berker Esen
Resmi sonuçlar, parti tüzüğündeki cinsiyet ve gençlik kotası uygulamaları ile yapılacak itiraz değerlendirmelerinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
POLİTİKA
CHP'de olağanüstü kurultay: Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
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