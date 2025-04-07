https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/chpnin-a-takimi-belli-oldu-ozgur-ozelin-anahtar-listesi-tam-kadro-secildi-1095181524.html

CHP'nin A Takımı belli oldu: Özgür Özel'in 'anahtar listesi' tam kadro seçildi

CHP'nin A Takımı belli oldu: Özgür Özel'in 'anahtar listesi' tam kadro seçildi

Sputnik Türkiye

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan PM ve YDK seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Deniz Yavuzyılmaz en çok oyu alarak Parti Meclisi... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T05:20+0300

2025-04-07T05:20+0300

2025-04-07T05:20+0300

türki̇ye

deniz yavuzyılmaz

mahmut tanal

gül çiftci

chp

kurultay

chp kurultayı

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095181368_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_f557b4033ed3b4d91540bf8b76d11a2e.jpg

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde tamamlandı. Kurultayda yapılan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.PM seçimlerinde en çok oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz, 876 oyla listenin zirvesine yerleşti. Onu Suat Özçağdaş (856 oy) ve Mahmut Tanal (815 oy) takip etti.PM’ye giren diğer i̇simlerYavuzyılmaz’ın ardından sıralamada yer alan isimler şöyle:Ayrıca mevcut MYK üyelerinin büyük çoğunluğu yeni PM'de yer aldı.Özgür Özel’in A Takımı eksiksiz geçtiCHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen 52 kişilik anahtar liste, oy birliğiyle Parti Meclisi’ne girdi. Resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."YDK seçimlerinde Özgür Sağlam i̇lk sıradaYDK üyelik seçimlerinde en çok oyu alan isim Özgür Sağlam oldu. Sağlam 742 oy alırken, onu Deniz Çakır (736 oy) ve Turan Taşkın Özer (732 oy) izledi.YDK’nin 15 kişilik kadrosunda ayrıca şu isimler yer aldı:12 kişilik BKSP listesi üzerinden yapılan seçimde 8 isim PM’ye girdi. En yüksek oyu Yalçın Karatepe aldı. Diğer seçilen isimler:Resmi sonuçlar, parti tüzüğündeki cinsiyet ve gençlik kotası uygulamaları ile yapılacak itiraz değerlendirmelerinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/chpde-olaganustu-kurultay-gunu-genel-baskanlik-ve-parti-meclisi-secimleri-olacak-1095170305.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz yavuzyılmaz, mahmut tanal, gül çiftci, chp, kurultay, chp kurultayı, özgür özel