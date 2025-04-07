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CHP Parti Meclisi seçimlerinde en fazla oyu Deniz Yavuzyılmaz aldı: Deniz Yavuzyılmaz kimdir?
CHP Parti Meclisi seçimlerinde en fazla oyu Deniz Yavuzyılmaz aldı: Deniz Yavuzyılmaz kimdir?
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili olan Deniz Yavuzyılmaz, 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine en çok oyu alarak seçildi... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T09:57+0300
2025-04-07T09:57+0300
poli̇ti̇ka
deniz yavuzyılmaz
zonguldak
chp parti meclisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri tamamlandı ve resmi olmayan sonuçları açıklandı. CHP Parti Meclisi seçimleriPM seçimlerinde en fazla oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.Deniz Yavuzyılmaz kimdir?Deniz Yavuzyılmaz, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın sona ermesinin ardından sosyal medyada merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı.CHP Parti Meclisi üyesi olan Deniz Yavuzyılmaz'ın kim olduğu, sosyal medyada siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?Deniz Yavuzyılmaz nereli?Deniz Yavuzyılmaz, 15 Haziran 1979’da Zonguldak’ta dünyaya geldi. Baba adı Ömer, anne adı Kadriye’dir. Mesleği Elektrik Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edindi. Enerji sektöründe uluslararası ölçekte hizmet veren özel sektör kuruluşlarında yöneticilik yaptı.Deniz Yavuzyılmaz hangi görevlerde bulundu?Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE), Sosyal Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) yönetim kurullarında görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesidir.2012 yılında Parti Okulu eğitmenliği, 2015 yılından itibaren Parti Okulu Zonguldak-Bartın Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Parti İçi Eğitim Birimi’nde (PİEB) yer aldı.27. Dönem’de Zonguldak Milletvekili seçildi. 27. Dönem’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği, Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliği, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üyeliği, Bartın Amasra Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yavuzyılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.
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deniz yavuzyılmaz, deniz yavuzyılmaz kimdir, deniz yavuzyılmaz parti meclisi, chp parti meclisi, chp parti meclisinde kimler var

CHP Parti Meclisi seçimlerinde en fazla oyu Deniz Yavuzyılmaz aldı: Deniz Yavuzyılmaz kimdir?

09:57 07.04.2025
© Arif Hüdaverdi YamanDeniz Yavuzyılmaz
Deniz Yavuzyılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili olan Deniz Yavuzyılmaz, 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine en çok oyu alarak seçildi. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri tamamlandı ve resmi olmayan sonuçları açıklandı.

CHP Parti Meclisi seçimleri

PM seçimlerinde en fazla oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.

Deniz Yavuzyılmaz kimdir?

Deniz Yavuzyılmaz, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın sona ermesinin ardından sosyal medyada merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı.
CHP Parti Meclisi üyesi olan Deniz Yavuzyılmaz'ın kim olduğu, sosyal medyada siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Deniz Yavuzyılmaz nereli?

Deniz Yavuzyılmaz, 15 Haziran 1979’da Zonguldak’ta dünyaya geldi. Baba adı Ömer, anne adı Kadriye’dir. Mesleği Elektrik Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edindi. Enerji sektöründe uluslararası ölçekte hizmet veren özel sektör kuruluşlarında yöneticilik yaptı.

Deniz Yavuzyılmaz hangi görevlerde bulundu?

Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE), Sosyal Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) yönetim kurullarında görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesidir.
2012 yılında Parti Okulu eğitmenliği, 2015 yılından itibaren Parti Okulu Zonguldak-Bartın Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Parti İçi Eğitim Birimi’nde (PİEB) yer aldı.
27. Dönem’de Zonguldak Milletvekili seçildi. 27. Dönem’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği, Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliği, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üyeliği, Bartın Amasra Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yavuzyılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.
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