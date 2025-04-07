https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/chp-parti-meclisi-secimlerinde-en-fazla-oyu-deniz-yavuzyilmaz-aldi-deniz-yavuzyilmaz-kimdir-1095186955.html

CHP Parti Meclisi seçimlerinde en fazla oyu Deniz Yavuzyılmaz aldı: Deniz Yavuzyılmaz kimdir?

CHP Parti Meclisi seçimlerinde en fazla oyu Deniz Yavuzyılmaz aldı: Deniz Yavuzyılmaz kimdir?

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili olan Deniz Yavuzyılmaz, 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine en çok oyu alarak seçildi... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T09:57+0300

2025-04-07T09:57+0300

2025-04-07T09:57+0300

poli̇ti̇ka

deniz yavuzyılmaz

zonguldak

chp parti meclisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095185948_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_62fbdbb52b2a278bd945c470de839207.jpg

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri tamamlandı ve resmi olmayan sonuçları açıklandı. CHP Parti Meclisi seçimleriPM seçimlerinde en fazla oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.Deniz Yavuzyılmaz kimdir?Deniz Yavuzyılmaz, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın sona ermesinin ardından sosyal medyada merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı.CHP Parti Meclisi üyesi olan Deniz Yavuzyılmaz'ın kim olduğu, sosyal medyada siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?Deniz Yavuzyılmaz nereli?Deniz Yavuzyılmaz, 15 Haziran 1979’da Zonguldak’ta dünyaya geldi. Baba adı Ömer, anne adı Kadriye’dir. Mesleği Elektrik Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edindi. Enerji sektöründe uluslararası ölçekte hizmet veren özel sektör kuruluşlarında yöneticilik yaptı.Deniz Yavuzyılmaz hangi görevlerde bulundu?Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE), Sosyal Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) yönetim kurullarında görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesidir.2012 yılında Parti Okulu eğitmenliği, 2015 yılından itibaren Parti Okulu Zonguldak-Bartın Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Parti İçi Eğitim Birimi’nde (PİEB) yer aldı.27. Dönem’de Zonguldak Milletvekili seçildi. 27. Dönem’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği, Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliği, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üyeliği, Bartın Amasra Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yavuzyılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/chpnin-a-takimi-belli-oldu-ozgur-ozelin-anahtar-listesi-tam-kadro-secildi-1095181524.html

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz yavuzyılmaz, deniz yavuzyılmaz kimdir, deniz yavuzyılmaz parti meclisi, chp parti meclisi, chp parti meclisinde kimler var