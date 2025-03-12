https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/kuduz-riski-buyuyor-mu-adiyamanda-bir-bolgeye-giris-cikislar-yasaklandi-6-ay-karantina-uygulamasi-1094410881.html

Kuduz riski büyüyor mu? Adıyaman'da bir bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, 6 ay karantina uygulaması başladı

Kuduz riski büyüyor mu? Adıyaman'da bir bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, 6 ay karantina uygulaması başladı

Sputnik Türkiye

Kuduz vakası tespit edilen Köseceli beldesinde 6 ay sürecek karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, beldeye giriş çıkışları kontrol altına alarak... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T06:57+0300

2025-03-12T06:57+0300

2025-03-12T06:57+0300

adıyaman

sağlik

besni

kuduz

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aşı

aşı zorunluluğu

karantina

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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, sahipli bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 6 ay süreyle karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için belde girişine "Kuduz Risk Bölgesi" tabelası astı.Kuduz belirtileri üzerine i̇nceleme yapıldıBelde sakini Zahittin Orhan’ın aktardığına göre, bir vatandaşın köpeğinde saldırgan davranışlar görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda köpekte kuduz olduğu kesinleşti.Aşılama ve kontroller devam ediyorİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Köseceli’deki tüm hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak hastalığın yayılmasını önlemek için önlemler aldı. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri konusunda uyardı.Karantina 6 ay sürecekYetkililer, beldeye giriş çıkışları kontrollü hale getirerek hastalığın yayılımını engellemeye çalışıyor. Karantina süresince hayvan hareketleri sınırlandırılacak ve bölge sıkı gözetim altında tutulacak.Bölgede kuduz vakalarının artmaması için aşılama ve denetim çalışmalarının süreceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların sahipsiz ve şüpheli hayvanlarla temastan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

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