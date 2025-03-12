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Kuduz riski büyüyor mu? Adıyaman'da bir bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, 6 ay karantina uygulaması başladı
Kuduz riski büyüyor mu? Adıyaman'da bir bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, 6 ay karantina uygulaması başladı
Sputnik Türkiye
Kuduz vakası tespit edilen Köseceli beldesinde 6 ay sürecek karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, beldeye giriş çıkışları kontrol altına alarak... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T06:57+0300
2025-03-12T06:57+0300
adıyaman
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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, sahipli bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 6 ay süreyle karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için belde girişine "Kuduz Risk Bölgesi" tabelası astı.Kuduz belirtileri üzerine i̇nceleme yapıldıBelde sakini Zahittin Orhan’ın aktardığına göre, bir vatandaşın köpeğinde saldırgan davranışlar görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda köpekte kuduz olduğu kesinleşti.Aşılama ve kontroller devam ediyorİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Köseceli’deki tüm hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak hastalığın yayılmasını önlemek için önlemler aldı. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri konusunda uyardı.Karantina 6 ay sürecekYetkililer, beldeye giriş çıkışları kontrollü hale getirerek hastalığın yayılımını engellemeye çalışıyor. Karantina süresince hayvan hareketleri sınırlandırılacak ve bölge sıkı gözetim altında tutulacak.Bölgede kuduz vakalarının artmaması için aşılama ve denetim çalışmalarının süreceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların sahipsiz ve şüpheli hayvanlarla temastan kaçınmaları gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-dahasini-bekliyoruz-1094408181.html
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adıyaman, besni, kuduz, kuduz, aşı, aşı zorunluluğu, karantina
adıyaman, besni, kuduz, kuduz, aşı, aşı zorunluluğu, karantina

Kuduz riski büyüyor mu? Adıyaman'da bir bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, 6 ay karantina uygulaması başladı

06:57 12.03.2025
© AAKuduz karantina
Kuduz karantina - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Kuduz vakası tespit edilen Köseceli beldesinde 6 ay sürecek karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, beldeye giriş çıkışları kontrol altına alarak önlemleri sıkılaştırdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede aşılama çalışmalarına hız verdi. İşte detaylar.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, sahipli bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 6 ay süreyle karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için belde girişine "Kuduz Risk Bölgesi" tabelası astı.

Kuduz belirtileri üzerine i̇nceleme yapıldı

Belde sakini Zahittin Orhan’ın aktardığına göre, bir vatandaşın köpeğinde saldırgan davranışlar görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan incelemeler sonucunda köpekte kuduz olduğu kesinleşti.

Aşılama ve kontroller devam ediyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Köseceli’deki tüm hayvanlara kuduz aşısı uygulayarak hastalığın yayılmasını önlemek için önlemler aldı. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri konusunda uyardı.

Karantina 6 ay sürecek

Yetkililer, beldeye giriş çıkışları kontrollü hale getirerek hastalığın yayılımını engellemeye çalışıyor. Karantina süresince hayvan hareketleri sınırlandırılacak ve bölge sıkı gözetim altında tutulacak.
Bölgede kuduz vakalarının artmaması için aşılama ve denetim çalışmalarının süreceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların sahipsiz ve şüpheli hayvanlarla temastan kaçınmaları gerektiğini belirtti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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