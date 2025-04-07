https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/bursada-35-buyuklugunde-deprem-1095207919.html
Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7 Nisan 2025... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T21:51+0300
2025-04-07T21:51+0300
2025-04-07T22:02+0300
son depremler
bursa
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077602_0:0:798:449_1920x0_80_0_0_4e914cdb2a483182f9a74f01be5dcacb.jpg
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, yerel saatle 20.39'da 6.99 km derinlikte kaydedilen deprem hafif şiddette hissedildi. Depremin koordinatları 40.10583 Kuzey enlemi ve 28.56889 Doğu boylamı olarak açıklandı. Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmediğini, ancak bölge sakinlerinin tedbirli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin deprem riski nedeniyle bu tür sarsıntıların yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/adana-ceyhanda-deprem-afad-ve-kandilli-verileri-acikladi-1095181849.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077602_100:0:699:449_1920x0_80_0_0_12ee69a83d6393dd22e2eba7bbb197e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bursa, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
21:51 07.04.2025 (güncellendi: 22:02 07.04.2025)
AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7 Nisan 2025 tarihinde saat 20.39'da yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, yerel saatle 20.39'da 6.99 km derinlikte kaydedilen deprem hafif şiddette hissedildi. Depremin koordinatları 40.10583 Kuzey enlemi ve 28.56889 Doğu boylamı olarak açıklandı. Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmediğini, ancak bölge sakinlerinin tedbirli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin deprem riski nedeniyle bu tür sarsıntıların yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.