https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/bursada-35-buyuklugunde-deprem-1095207919.html

Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7 Nisan 2025... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T21:51+0300

2025-04-07T21:51+0300

2025-04-07T22:02+0300

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bursa

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, yerel saatle 20.39'da 6.99 km derinlikte kaydedilen deprem hafif şiddette hissedildi. Depremin koordinatları 40.10583 Kuzey enlemi ve 28.56889 Doğu boylamı olarak açıklandı. Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmediğini, ancak bölge sakinlerinin tedbirli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin deprem riski nedeniyle bu tür sarsıntıların yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/adana-ceyhanda-deprem-afad-ve-kandilli-verileri-acikladi-1095181849.html

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bursa, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)