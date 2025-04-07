https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/adana-ceyhanda-deprem-afad-ve-kandilli-verileri-acikladi-1095181849.html
Adana Ceyhan’da deprem: AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
Adana Ceyhan’da deprem: AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabaha karşı 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı büyüklük verileri paylaşırken, depremin... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T05:31+0300
2025-04-07T05:31+0300
2025-04-07T05:31+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Adana'nın Ceyhan ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 03.50’de meydana geldiğini ve yerin 13.51 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Her iki kurum da sarsıntının merkez üssünün Ceyhan olduğunu teyit etti.Ceyhan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, sabaha karşı yaşanan sarsıntıyla birlikte sosyal medya ve arama motorlarına yönelerek “az önce deprem mi oldu?”, “en son deprem nerede oldu?”, “kaç şiddetinde deprem oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntıları saniye saniye kayıt altına alıyor. Bu veriler, kamuoyuyla anlık olarak paylaşılıyor ve vatandaşların güncel deprem bilgilerine ulaşması sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html
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son dakika deprem, deprem kandilli rasathanesi, deprem son dakika, son depremler, afad deprem
Adana Ceyhan’da deprem: AFAD ve Kandilli verileri açıkladı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabaha karşı 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı büyüklük verileri paylaşırken, depremin 13.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 03.50’de meydana geldiğini ve yerin 13.51 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Her iki kurum da sarsıntının merkez üssünün Ceyhan olduğunu teyit etti.
Ceyhan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, sabaha karşı yaşanan sarsıntıyla birlikte sosyal medya ve arama motorlarına yönelerek “az önce deprem mi oldu?”, “en son deprem nerede oldu?”, “kaç şiddetinde deprem oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntıları saniye saniye kayıt altına alıyor. Bu veriler, kamuoyuyla anlık olarak paylaşılıyor ve vatandaşların güncel deprem bilgilerine ulaşması sağlanıyor.