https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/adana-ceyhanda-deprem-afad-ve-kandilli-verileri-acikladi-1095181849.html

Adana Ceyhan’da deprem: AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Adana Ceyhan’da deprem: AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabaha karşı 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı büyüklük verileri paylaşırken, depremin... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T05:31+0300

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türki̇ye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

adana

son dakika

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Adana'nın Ceyhan ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 03.50’de meydana geldiğini ve yerin 13.51 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Her iki kurum da sarsıntının merkez üssünün Ceyhan olduğunu teyit etti.Ceyhan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, sabaha karşı yaşanan sarsıntıyla birlikte sosyal medya ve arama motorlarına yönelerek “az önce deprem mi oldu?”, “en son deprem nerede oldu?”, “kaç şiddetinde deprem oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntıları saniye saniye kayıt altına alıyor. Bu veriler, kamuoyuyla anlık olarak paylaşılıyor ve vatandaşların güncel deprem bilgilerine ulaşması sağlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/meteoroloji-ve-akomdan-saat-ayarli-alarm-istanbul-dahil-bircok-ile-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-1095180705.html

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