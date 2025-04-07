https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/barcelonaya-20-milyon-euroya-transfer-olmustu-eski-futbolcu-magaza-calisani-oldu-1095209001.html

Barcelona'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu: Eski futbolcu mağaza çalışanı oldu

Barcelona'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu: Eski futbolcu mağaza çalışanı oldu

Sputnik Türkiye

2014-15 sezonunda Barcelona'nın üçleme yapan kadrosunda yer alan Fransız defans oyuncusu Jeremy Mathieu, hayranlarını şaşırttı. 20 milyon euro bedelle transfer... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T23:36+0300

2025-04-07T23:36+0300

2025-04-07T23:36+0300

spor

barcelona

mağaza

bonservis

transfer

transfermarkt

valencia

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

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Barcelona'nın eski yıldızı Jeremy Mathieu'nun spor malzemesi dükkanında çalıştığı ortaya çıktı.Fransız basının haberine göre, üzerinde isim yazılı yeleğiyle spor mağazasında çalışan Mathieu'nün fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Hayranları mağazayı arayarak eski futbolcuyu görmek istediği belirtilirken, bazı müşteriler Fransa milli takımı ve Barcelona forması giymiş yıldızla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği aktarıldı.Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun üzerinden 10 yıl geçen Mathieu'nun mağazadaki işini antrenörlük eğitimleriyle birlikte yürüttüğü açıklandı. Luis Enrique'nin isteğiyle Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan ve kariyerinin zirvesini yaşayan futbolcunun şimdilerde sıradan bir hayat sürdüğü ifade edildi.

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