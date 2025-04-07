https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/barcelonaya-20-milyon-euroya-transfer-olmustu-eski-futbolcu-magaza-calisani-oldu-1095209001.html
Barcelona'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu: Eski futbolcu mağaza çalışanı oldu
Barcelona'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu: Eski futbolcu mağaza çalışanı oldu
Sputnik Türkiye
2014-15 sezonunda Barcelona'nın üçleme yapan kadrosunda yer alan Fransız defans oyuncusu Jeremy Mathieu, hayranlarını şaşırttı. 20 milyon euro bedelle transfer... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T23:36+0300
2025-04-07T23:36+0300
2025-04-07T23:36+0300
spor
barcelona
mağaza
bonservis
transfer
transfermarkt
valencia
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
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Barcelona'nın eski yıldızı Jeremy Mathieu'nun spor malzemesi dükkanında çalıştığı ortaya çıktı.Fransız basının haberine göre, üzerinde isim yazılı yeleğiyle spor mağazasında çalışan Mathieu'nün fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Hayranları mağazayı arayarak eski futbolcuyu görmek istediği belirtilirken, bazı müşteriler Fransa milli takımı ve Barcelona forması giymiş yıldızla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği aktarıldı.Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun üzerinden 10 yıl geçen Mathieu'nun mağazadaki işini antrenörlük eğitimleriyle birlikte yürüttüğü açıklandı. Luis Enrique'nin isteğiyle Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan ve kariyerinin zirvesini yaşayan futbolcunun şimdilerde sıradan bir hayat sürdüğü ifade edildi.
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barcelona, mağaza, bonservis, transfer, transfermarkt , valencia, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
barcelona, mağaza, bonservis, transfer, transfermarkt , valencia, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Barcelona'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu: Eski futbolcu mağaza çalışanı oldu
2014-15 sezonunda Barcelona'nın üçleme yapan kadrosunda yer alan Fransız defans oyuncusu Jeremy Mathieu, hayranlarını şaşırttı. 20 milyon euro bedelle transfer olan 41 yaşındaki eski futbolcu, emekli olduktan sonra Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarında bulunan bir AVM'de çalışırken görüntülendi.
Barcelona'nın eski yıldızı Jeremy Mathieu'nun spor malzemesi dükkanında çalıştığı ortaya çıktı.
Fransız basının haberine göre, üzerinde isim yazılı yeleğiyle spor mağazasında çalışan Mathieu'nün fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Hayranları mağazayı arayarak eski futbolcuyu görmek istediği belirtilirken, bazı müşteriler Fransa milli takımı ve Barcelona forması giymiş yıldızla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun üzerinden 10 yıl geçen Mathieu'nun mağazadaki işini antrenörlük eğitimleriyle birlikte yürüttüğü açıklandı. Luis Enrique'nin isteğiyle Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan ve kariyerinin zirvesini yaşayan futbolcunun şimdilerde sıradan bir hayat sürdüğü ifade edildi.