https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/bakan-simsek-ekonomideki-son-durumu-degerlendirdi-son-yasanan-calkantilar-kalici-etki-birakmayacak-1095189014.html

Bakan Şimşek ekonomideki son durumu değerlendirdi: 'Son yaşanan çalkantılar kalıcı etki bırakmayacak'

Bakan Şimşek ekonomideki son durumu değerlendirdi: 'Son yaşanan çalkantılar kalıcı etki bırakmayacak'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmediğini söyledi. Şimşek, enflasyonun net bir... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T11:12+0300

2025-04-07T11:12+0300

2025-04-07T11:17+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

ekonomi

enflasyon

vergi

ticaret

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair kritik mesajlar verdi. Şimşek, "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz" dedi.Şimşek: Bizde belirleyici olan iç pazarAnkara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuşan Şimşek "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre düşük. GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz. Bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır." dedi.'İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere gidiyor'Bakan Şimşek, yatırımcıların endişelerine karşı şunları söyledi:'Enflasyonu kontrol altına aldık'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/borsa-istanbulda-sert-dusus-bist-100-endeksi-haftaya-yuzde-280-dususle-9117-puandan-basladi-1095187916.html

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