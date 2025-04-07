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Bakan Şimşek ekonomideki son durumu değerlendirdi: 'Son yaşanan çalkantılar kalıcı etki bırakmayacak'
Bakan Şimşek ekonomideki son durumu değerlendirdi: 'Son yaşanan çalkantılar kalıcı etki bırakmayacak'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmediğini söyledi. Şimşek, enflasyonun net bir... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T11:12+0300
2025-04-07T11:17+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair kritik mesajlar verdi. Şimşek, "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz" dedi.Şimşek: Bizde belirleyici olan iç pazarAnkara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuşan Şimşek "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre düşük. GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz. Bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır." dedi.'İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere gidiyor'Bakan Şimşek, yatırımcıların endişelerine karşı şunları söyledi:'Enflasyonu kontrol altına aldık'
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mehmet şimşek, mehmet şimşek son dakik, mehmet şimşek ekonomi, mehmet şimşek çalkantı

Bakan Şimşek ekonomideki son durumu değerlendirdi: 'Son yaşanan çalkantılar kalıcı etki bırakmayacak'

11:12 07.04.2025 (güncellendi: 11:17 07.04.2025)
© AA / Waleed ZeinHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA / Waleed Zein
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmediğini söyledi. Şimşek, enflasyonun net bir şekilde düştüğünü ifade etti. Dış ticaretteki gelişmelere ilişkin Şimşek, "Göreceli olarak daha az etkileneceğiz, bizde belirleyici olan iç pazardır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair kritik mesajlar verdi. Şimşek, "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz" dedi.

Şimşek: Bizde belirleyici olan iç pazar

Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuşan Şimşek "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz.
Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre düşük. GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz. Bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır." dedi.

'İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere gidiyor'

Bakan Şimşek, yatırımcıların endişelerine karşı şunları söyledi:

Bizim ABD ve AB dışı toplam 54 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatı yüzde 68'i bu ülkelere gidiyor. İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere gidiyor.

'Enflasyonu kontrol altına aldık'

Ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya olduğumuz ortada ama önce enflasyonu kontrol altına aldık. Kontrol dönemiydi, 2024 ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girdik. Dezenflasyonda başarı var, programa yakın gidiyor. Son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmüyorum. Net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir.

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