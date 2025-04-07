https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/bahceli-chpnin-kurultayi-siyaset-ve-demokrasi-hayatimiza-taze-yeni-bir-nefes-vermek-yerine-kara-1095202493.html
Bahçeli: CHP'nin kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze, yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir
Bahçeli: CHP'nin kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze, yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik "Siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T17:18+0300
2025-04-07T17:18+0300
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poli̇ti̇ka
chp
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda parti lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yer verildi. Bahçeli'nin söz konusu açıklamada gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi ve erken seçim vardı. "Kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalı. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır" diyen Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili olarak da şunları dile getirdi:Pazar günü gerçekleşen CHP kurultayı ile ilgili ise Bahçeli "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir. Siyasi bozgunculuk, Türkiye karşıtlığından mülhem söylem ve eylem bulanıklığı bu partinin yönetim kademesine A’dan Z’ye kanser hücresi gibi nüfuz etmiştir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/celik-dem-parti-ile-cumhurbaskani-erdogan-gorusmesine-iliskin-tarih-verdi-1095203456.html
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chp, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp
Bahçeli: CHP'nin kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze, yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir
17:18 07.04.2025 (güncellendi: 17:51 07.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik "Siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda parti lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yer verildi. Bahçeli'nin söz konusu açıklamada gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi ve erken seçim vardı.
"Kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalı. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır" diyen Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili olarak da şunları dile getirdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sözde tartışmaya yeltenmek, bununla da kalmayıp cuntacılıkla suçlamak bir nevi darbe çığırtkanlığından başka şey değildir."
Pazar günü gerçekleşen CHP kurultayı ile ilgili ise Bahçeli "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir. Siyasi bozgunculuk, Türkiye karşıtlığından mülhem söylem ve eylem bulanıklığı bu partinin yönetim kademesine A’dan Z’ye kanser hücresi gibi nüfuz etmiştir" dedi.