https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/bahceli-chpnin-kurultayi-siyaset-ve-demokrasi-hayatimiza-taze-yeni-bir-nefes-vermek-yerine-kara-1095202493.html

Bahçeli: CHP'nin kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze, yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir

Bahçeli: CHP'nin kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze, yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik "Siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T17:18+0300

2025-04-07T17:18+0300

2025-04-07T17:51+0300

poli̇ti̇ka

chp

devlet bahçeli

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda parti lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yer verildi. Bahçeli'nin söz konusu açıklamada gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi ve erken seçim vardı. "Kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalı. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır" diyen Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili olarak da şunları dile getirdi:Pazar günü gerçekleşen CHP kurultayı ile ilgili ise Bahçeli "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir. Siyasi bozgunculuk, Türkiye karşıtlığından mülhem söylem ve eylem bulanıklığı bu partinin yönetim kademesine A’dan Z’ye kanser hücresi gibi nüfuz etmiştir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/celik-dem-parti-ile-cumhurbaskani-erdogan-gorusmesine-iliskin-tarih-verdi-1095203456.html

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chp, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp