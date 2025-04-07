https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/artvinin-peri-bali-satisa-cikti-dunyanin-en-luks-magazasinda-150-grami-57-bin-liraya-alici-buluyor-1095199052.html

Artvin'in 'peri balı' satışa çıktı: Dünyanın en lüks mağazasında 150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor

Artvin'in 'peri balı' satışa çıktı: Dünyanın en lüks mağazasında 150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor

Sputnik Türkiye

Artvin Arhavi'de toplanan ve 'peri balı' olarak bilinen bal, 150 gramı 57 bin liradan satılıyor. Yılda sadece 20 kilo üretilen baldan 100 şişe satışa çıktı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T14:56+0300

2025-04-07T14:56+0300

2025-04-07T14:56+0300

yaşam

artvin

kafkas

bal

kafkas bal arısı

peri balı

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Kafkas bal arısı olarak da bilinen “Apis Mellifera Caucasia” arısından elde edilen ve 'peri balı' olarak bilinen balın 150 gramı 57 bin liradan dünyanın en lüks mağazası Harrods'ta satışa çıktı. Yılda sadece 20 kilo üretilen baldan 100 şişe satışa sunuldu, şu ana kadar 69 şişesi satıldı. Balın kökeni ise 17 yüzyıla dayanırken bal, bağışıklığı güçlendirmek, yaşlılıkla mücadele etmek ve adrodizyak etkisinden yararlanmak için kullanılıyor.8 saatlik meşakkatli yolculuğun sonucunda kovana ulaşılabiliyorDünyanın en zor coğrafyalarından birinden elde edilen bala ulaşmak için yaklaşık 8 saat dağlık, sık bir orman örtüsünün olduğu bir alanda yürümek gerekiyor. Ekipler, önce iki saat boyunca dağ yürüyüşü yapıyor, ardından altı saat boyunca daha yürüyor ve sonunda balı alacakları bölgeye ulaşıyor. Balı toplayan ekip, ardından geceyi burada kamp yaparak geçiriyor. Ertesi gün de aynı yolu izleyerek geri dönüyorlar. Hasat edilebilen balın miktarı ise her sene değişiklik gösteriyor.Kökeni Kolhis Krallığı'na dayanıyorBalın kökeni ise 17. yüzyıla dayanıyor. Balın tarihinin Doğu Karadeniz kıyısında 13'üncü yüzyılın sonunda ortaya çıkan boylar birliğinin ilerleyen dönemde oluşturduğu Kolhis Krallığı'na dayandığı düşünülüyor. Antik Laz aşiretleri, bu balı hastalıkları iyileştirmek, bağışıklığı güçlendirmek, yaşlılıkla mücadele etmek ve afrodizyak etkisinden yararlanmak için kullanıyordu.Uzun ve sağlıklı bir hayatın sırrıBalın tarihiyle ilgili olarak da şu bilgiler paylaşılıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/bakanlik-duyurdu-unlu-bal-markasi-sahte-cikti-1094558353.html

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artvin, kafkas, bal, kafkas bal arısı, peri balı