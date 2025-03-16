https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/bakanlik-duyurdu-unlu-bal-markasi-sahte-cikti-1094558353.html

Bakanlık duyurdu: Ünlü bal markası sahte çıktı

Bakanlık duyurdu: Ünlü bal markası sahte çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir bal markasında hile tespit edildiğini duyurdu. GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T14:57+0300

2025-03-16T14:57+0300

2025-03-16T14:57+0300

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Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.Denetimler sonucunda, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı belirlendi. Bu ürünlerde, doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri önerildi.

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