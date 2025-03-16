https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/bakanlik-duyurdu-unlu-bal-markasi-sahte-cikti-1094558353.html
Bakanlık duyurdu: Ünlü bal markası sahte çıktı
Bakanlık duyurdu: Ünlü bal markası sahte çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir bal markasında hile tespit edildiğini duyurdu. GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T14:57+0300
2025-03-16T14:57+0300
2025-03-16T14:57+0300
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bal
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Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.Denetimler sonucunda, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı belirlendi. Bu ürünlerde, doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/rekabet-kurumu-duyurdu-dizi-platformlarina-sorusturma-acildi-1094557337.html
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taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, bal, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, tarım ve orman bakanlığı, tarım yasası
taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, bal, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda ürünü, gıda krizi, tarım ve orman bakanlığı, tarım yasası
Bakanlık duyurdu: Ünlü bal markası sahte çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir bal markasında hile tespit edildiğini duyurdu. GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek ve petekli balda yabancı maddeler bulunduğu belirlenerek kamuoyuna açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.
Denetimler sonucunda, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı belirlendi. Bu ürünlerde, doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri önerildi.