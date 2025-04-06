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Stok vergisi getirilecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Stok vergisi getirilecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi. 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T10:47+0300
2025-04-06T10:47+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
yalanlama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı.Stok vergisi mi gelecek?Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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hazine ve maliye bakanlığı, vergi, yalanlama
hazine ve maliye bakanlığı, vergi, yalanlama

Stok vergisi getirilecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

10:47 06.04.2025
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı.

Stok vergisi mi gelecek?

Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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