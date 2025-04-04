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Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi: 'Mukayeseli avantaj sağlayabilecektir'
Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi: 'Mukayeseli avantaj sağlayabilecektir'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdiği açıklamasında, ABD'nin ilave gümrük... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T16:48+0300
2025-04-04T16:48+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
abd
ankara
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerine ilişkin, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" ifadesini kullandı.Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7.3 milyar dolar iyileşmeyle 84.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3.2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0.8 oldu" bilgisini verdi.Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek şu cümleleri kaydetti:
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mehmet şimşek, abd, ankara, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi: 'Mukayeseli avantaj sağlayabilecektir'

16:48 04.04.2025
© AA / Hakan AkgünHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA / Hakan Akgün
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdiği açıklamasında, ABD'nin ilave gümrük tarifelerindeki Türkiye için görece düşük tarife oranının bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabileceğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerine ilişkin, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" ifadesini kullandı.
Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7.3 milyar dolar iyileşmeyle 84.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3.2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0.8 oldu" bilgisini verdi.
Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek şu cümleleri kaydetti:

Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurt içi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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