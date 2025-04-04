https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bakan-simsek-abdnin-ilave-gumruk-tarifelerini-degerlendirdi-mukayeseli-avantaj-saglayabilecektir-1095142730.html

Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi: 'Mukayeseli avantaj sağlayabilecektir'

Bakan Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi: 'Mukayeseli avantaj sağlayabilecektir'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdiği açıklamasında, ABD'nin ilave gümrük... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T16:48+0300

2025-04-04T16:48+0300

2025-04-04T16:48+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

abd

ankara

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerine ilişkin, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir" ifadesini kullandı.Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7.3 milyar dolar iyileşmeyle 84.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3.2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0.8 oldu" bilgisini verdi.Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/disisleri-bakani-fidan-turkiye-suriyede-israil-ile-karsi-karsiya-gelmek-istemiyor-1095142310.html

abd

ankara

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mehmet şimşek, abd, ankara, hazine ve maliye bakanlığı